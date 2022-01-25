Туристи гнівно розкритикували ініціативи влади Тайланду

Владі Таїланду неспокійно від того, що туристи не несуть гроші в достатній кількості в гаманець країни. Чи відпочиваючі витрачають мало, чи мандрівників не вистачає. І тепер популярний напрямок має намір запровадити новий туристичний податок. Ця ініціатива викликала різко негативну реакцію у мандрівників. Газета Express процитувала гнівні пости туристів, які вони залишили у соцмережах.

Таїланд планує запровадити туристичний податок із квітня. З кожного в’їзду стягуватиметься плата в розмірі 300 бат (260 рублів) за одне відвідування. Багато хто вважає за краще відвідати одне з чудових пляжних місць країни усмішок або оглянути храми в Чіангмаї.

За даними уряду, новий податок, швидше за все, буде включено у вартість авіаквитків до Таїланду. В даний час у королівстві діють суворі правила поїздок, і іноземці можуть в’їжджати лише за певними схемами. Наразі діє «Пісочниця Пхукету». Також очікується повернення схеми Test&Go.

Схема «пісочниці» дозволяє туристам проходити карантин у готелях протягом семи днів у певних місцях, перш ніж вирушити до решти Таїланду. Схема включає такі популярні напрямки, як Крабі, Пханг-Нга, Пхукет і Сурат Тані.

Представник уряду Танакорн Вангбунконгчана заявив, що туризм може значно зміцнити економіку Таїланду цього року, мабуть, маючи на увазі побори з туристів. Намагаючись виправдатися, чиновник заявив, що частина збору допоможе покрити медичну страховку для мандрівників, які не можуть сплатити будь-які медичні витрати, а також буде спрямована на плани сталого туризму та розвитку визначних пам’яток. Як зазначив представник, цього року Таїланд очікує від 5 до 15 мільйонів іноземних туристів, залежно від політики, яка діє на його основних туристичних ринках.

Однак тайський туристичний податок спровокував хвилю гнівних відгуків від мандрівників у всьому світі. Наведемо деякі з них:

«Це ідіотизм та знущання! Коли 1.5-2 мільйони людей втратили роботу в Таїланді через ідіотські правила ізоляції, що відлякують туристів, туристичний податок буде еквівалентний не тільки удару ногою по людині, коли вона впала, але й завдання удару по голові, щоб переконатися, що він ніколи не встане», – написав у Твіттері турист Рассел Ньютон.

«Корисно забезпечувати стійкий туризм та оплачувати охорону здоров’я для людей, які не проживають у цих країнах. Для мене це має сенс», – заявила туристка на ім’я Ганна у Твіттері.

Втім, виправдання Таїланду зазначимо, що це не перша країна, яка запровадила спірний туристичний податок для покриття своїх витрат.