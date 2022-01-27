Туристам дали пояснення, кого можуть не пустити на рейс і що робити у такій ситуації

Яких пасажирів можуть не пустити на борт літака навіть за наявності квитка та чому? Коментує юрист із туризму.

Потрібно виділити три аспекти. Перший – кого мають право не пускати в літак. Другий — права та обов’язки пасажира всередині літака. І третий – що робити, якщо не допустили на рейс чи відмовляють у реєстрації.

Кому можуть відмовити у посадці або у використанні авіаквитка?

Не пустити в літак можуть тільки у разі порушення закону або правил авіакомпанії. Яких?

перевищення ваги

неправильне страхування вантажу

перебування в алкогольному чи наркотичному сп’яніння

наявність чи відсутність спеціального устаткування перевезення маломобільних пасажирів.

Наприклад, якщо йдеться про людину, яка не може сидіти, а має протягом польоту лежати. Йому кажуть: «Ми не можемо вас забезпечити даним провезенням, тому вам відмовлено».

Нещодавно «DIP» писав про чоловіка на зріст 2,16 м, якого зняли з рейсу, бо він не містився у сидінні. Якщо високого пасажира висаджають із рейсу, то тут турбота про пасажирів шліфується чи маскується під безпеку. Турбота в цьому випадку — як ми виходитимемо, чи зручно буде іншим пасажирам сидіти поруч із високою людиною.

Часто у перельоті відмовляють вагітним. І відбувається це не тому, що щось станеться, а тому, що раптом пасажирка може народити чи померти. Але авіакомпанія чи командир повітряного судна не можуть визначити цього напевно.

Які обов’язки пасажира всередині літака?

Не завдавати шкоди літаку чи пасажирам. Людині можуть відмовити у перельоті (і навіть висадити у найближчому аеропорту) лише з міркувань безпеки.

Що робити пасажирові, якому відмовляють у перевезенні?

Викликати старшого зміни, який у письмовій формі писатиме відмову. Якщо пасажиру не відмовили в реєстрації, а на вході в літак йому кажуть: «Ми не зможемо вас перевезти», то необхідно аналогічно просити письмову відмову, підписану авіакомпанією, командиром повітряного судна, старшим бортпровідником.

І в цьому випадку пасажир має право купити собі новий авіаквиток, але йому повертається вартість попереднього. Якщо другий авіаквиток був дорожчим, то повертається різниця між першим та другим квитками.