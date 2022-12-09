Туніс полегшив правила в’їзду для туристів

Ще одна популярна середземноморська країна, зняла «ковідні бар’єри». Йдеться про Туніс. Згідно з офіційною заявою офісу з туризму країни, «після покращення в Тунісі показників, пов’язаних з Covid-19, і беручи до уваги стаціонарний стан епідемії в національному та міжнародному масштабі» мінохоронздоров’я рішення звільнити «всіх, хто прибуває на територію Тунісу, від обов’язку пред’являти негативний результат ПЛР чи антигенного тесту чи паспорт вакцини». Тобто туристи зможуть в’їжджати без жодних проблем.

Що стосується маскового режиму, то обов’язковим носіння маски залишається тільки для тих, хто має симптоми інфекції. Також у рекомендаціях вентиляція закритих приміщень.

«Санітарні протоколи оновлюватимуться відповідно до розвитку епідеміологічної ситуації», – додали експерти.

Нагадаємо, що «поперек» загального тренду на повне зняття ковідних бар’єрів поки що йде лише Китай, де заходи знову посилюються. Йдеться про таке популярне місто, як Шанхай, і такі затребувані місця як Діснейленд і телевежа «Східна перлина».

Туристичні пам’ятки тимчасово закриті з вівторка через останній сплеск COVID-19 у місті. Причому йдеться всього про 20 місцевих підтверджених випадків та 158 безсимптомних носіїв на ціле багатомільйонне місто. Додамо, що Діснейленд оголосив про закриття лише через чотири дні після поновлення роботи 25 листопада. «Східна перлина» була закрита для публіки на день раніше і «до подальшого повідомлення». Також, до речі, Шанхай посилив вимоги до тестування для ресторанів та інших комерційних закладів. Всі відвідувачі повинні пред’явити 48-годинний негативний результат тесту. Добре, що до кінця 2022 року послуга безкоштовна. Втім, тим, хто прибув чи повернувся до Шанхаю менш як на п’ять днів, забороняється входити до громадських місць, таких як ресторани, торгові центри, супермаркети, продовольчі ринки тощо. Місцеві чиновники порадили мешканцям — що очікувано — сидіти вдома.