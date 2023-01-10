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Таїланд ввів і відразу скасував вимоги про вакцинацію для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Таїланд ввів і відразу скасував вимоги про вакцинацію для туристів

Влада Таїланду скасувала оголошену напередодні вимогу щодо пред’явлення сертифіката про вакцинацію від COVID-19. ПЛР-тести та інші довідки також не потрібні.

В Управлінні туризму Таїланду офіційно заявили, що королівство продовжує приймати всіх іноземних туристів відповідно до умов в’їзду, що діють з 1 жовтня 2022 року, без обмежень.

Згідно з повідомленням на сайті, міжнародні мандрівники не зобов’язані надавати докази вакцинації. Крім того, від іноземних туристів не потрібно пред’являти результати тесту на антиген або ПЛР-тест.

TAT очікує, що у 2023 році Таїланд прийме 25 мільйонів іноземних туристів – удвічі більше, ніж у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що уряд Таїланду відновлює вимоги щодо вакцинації для в’їзду до країни. Таке рішення пояснювалося тим, що Китай знімає ковідні обмеження, а Таїланд є основним напрямком для мандрівників із цієї країни.

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