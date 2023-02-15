Таїланд відкриває туристам шлях в епоху динозаврів та гігантських дерев

Оригінальний за контрастом і унікальністю своїх пам’яток Таїланд давно заслужив на визнання допитливих туристів з усього світу. Останні знахідки роблять королівство ще більш привабливим для досвідчених мандрівників. Про унікальні новинки та найнестандартніші запити туристів.

Таїланд – абсолютно захоплююче королівство, здатне дати туристам саме те, що їм потрібне для незабутнього відпочинку. Допитливим туристам Таїланд показує справді неповторні з історичного, природного та архітектурного погляду місця, які запам’ятовуються на все життя. І таких місць з кожним роком стає дедалі більше.

У Таїланді виявили сліди нових динозаврів

Відмінні новини для туристів з нестандартними запитами на відпочинок у королівстві прийшли днями з національного парку Пху Фек (Phu Faek), розташованого у північно-східній провінції Каласін, яка має репутацію краю динозаврів. Саме тут археологи Таїланду виявили найбільше в Таїланді останків динозаврів. І саме в Каласині було відкрито перший у Таїланді палеонтологічний музей, що зветься Sirindhorn Dinosaur Museum. Там представлені експозиції мезозойської ери, епохи перших ссавців, а також експозиція, присвячена загалом археології.

У парку Пху Фек наприкінці минулого століття було виявлено справжні відбитки лап динозаврів, що збереглися у скельній породі. Археологи встановили: ящіри, що залишили сліди, жили приблизно 140 млн років тому. Донедавна чітко було видно чотири сліди.

Наприкінці січня парк повідомив про нові знахідки. Там виявили ще 10 слідів динозаврів, які, як вважають археологи, належали одному з видів м’ясоїдних динозаврів. За словами вчених, цей динозавр, ймовірно, був близько 2 метрів заввишки і близько 5 метрів завдовжки. Розмір виявлених слідів – від 21 до 30 сантиметрів завдовжки і від 17 до 31 завширшки.

Це перше виявлення слідів чи будь-яких свідчень існування цього конкретного виду динозаврів у Таїланді, що робить знахідку важливим відкриттям.

Керівництво парку не сумнівається: знахідки приваблять у парк ще більше туристів, яким, крім багатої флори та фауни, цікаві сліди далекого минулого.

Після відвідування парку Пху Фек, туристи, як правило, виділяють час і на вивчення міста Каласін. Відвідують там зокрема стародавнє місто Фа Дет Сонг Янг, розквіт якого припав за різними даними на 8-9 або 13-15 століття. А щороку в серпні в Каласині проходить барвистий шовковий фестиваль Каласін Понг Ланг.

Каласін знаходиться всього за 520 км від Бангкока. Аеропорту у Каласині немає. Можна летіти до міста Кхонкен, що за 50 кілометрів від Каласіна. Можна дістатися з Бангкока автобусом. Шлях займе близько 8 години.

Де в Таїланді побачити гіганське дерево

Ще один яскравий привіт із минулого передає туристам унікальна визначна пам’ятка, що знаходиться в провінції Так. 2003 року на території національного парку Doi Soi Malai виявили стовбур, що скам’янів, величезного дерева. Його наукова назва Компасія малакська (Koompassia malaccensis). З 2016 року знахідка має статус, що охороняється. А влітку 2022 року викопне дерево занесли до Книги рекордів Гіннесса як найбільший подібний об’єкт.

При виявленні дерева довжина його ствола становила 72,22 м. Але пізніше територію розкопок затопило, і верхівка дерева трохи постраждала. У результаті зараз довжина скам’янілості – 69,7 м. Товщина стовбура біля основи – 4,8 м, в середній частині – близько 1,8 м.

Постійний секретар Мінприроди Таїланду Джатупорн Буруспат сказав, що скам’яніле дерево потрібно розвивати як пам’ятку у сфері археології, геології та природної історії.

На церемонії включення дерева до Книги рекордів Гіннесса, яка пройшла 8 липня 2022 року, губернатор провінції Так Сомчай Кітчаронрунгрот сказав, що територію навколо дерева планується перетворити на геопарк.

Таким чином, незабаром туристи отримають нову та унікальну геологічну пам’ятку.

Дерево, що не витримує кохання туристів

Говорячи про рідкісні дерева, не можна пройти повз столітнє дерево, що займає практично повністю невеликий острівець Ко Кхай Хуа Ро завширшки кілька метрів у провінції Трат.

Після того, як схоже дерево з’явилося на сторінках популярного в Таїланді коміксу Khai Hua Roh, до дерева прийшла слава. Тисячі місцевих мешканців та туристів стікалися до провінції Трат з метою сфотографуватися з деревом. Туристи заради селфі залазили на дерево, ламаючи його гілки. Численні туристи витоптували коріння дерева, яким він чіпляється за скелі. Одним словом, гості «залюбили» дерево до смерті. Але влада звернула пильну увагу на ситуацію, що склалася, і почала її виправляти.

Місцева влада розробляє заходи, які запобігають загибелі рослини від рук і ніг туристів. Будуть встановлені спеціальні місця для фотографування, обмежена кількість відвідувачів та заборонено відвідування острова у певні сезони.

Дістатися провінції Трат можна або автобусом з Бангкока, або літаком.