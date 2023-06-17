У Великій Британії на острові Уайт виявлено останки невідомого науці динозавра

На острові Уайт у протоці Ла-Манш знайдено скам’янілі залишки нового, раніше невідомого виду панцирних динозаврів.

Востаннє останки невідомого гігантського ящера на острові знаходили у 1865 році. Щойно виявлений вид належить до того ж сімейству вкритих бронею анкілозаврів.

За життя гігантська рептилія, названа вченими Vectipelta barretti, виглядала досить жахливо. Крім броні, що закриває тіло, шия і плечі динозавра були вкриті довгими шипами, які тяглися по обидва боки приблизно до середини хвоста.

Втім, використовувалася вся ця амуніція не для нападу, а якраз для захисту від хижаків: раціон самого динозавра був виключно вегетаріанським.

Вік шару ґрунту, в якому були знайдені скам’янілості, становить від 66 до 145 мільйонів років.

Свою назву Vectipelta barretti отримав на честь професора Пола Барретта, який останні 20 років працює у лондонському Музеї природознавства.

Сам професор Баррет заявив, що задоволений такою увагою до своєї персони і йому дуже втішно заявити про себе світу саме таким способом, пожартувавши, що «будь-яка зовнішня схожість [з динозавром] є випадковою».

Хоча новий динозавр і має деяку подібність із раніше виявленим на острові іншим викопним ящером (Polacanthus foxii), вчені не вважають ці два види анкілозаврів близькими родичами.

У них суттєво відрізняється будова хребта (особливо шийного відділу) та кісток тазу. Крім того, у нововиявленого виду було значно більше шипастих обладунків.

Набагато більше загального новий вигляд має з анкілозаврами, виявленими у Китаї. Це дозволяє припустити, що у ранньому крейдяному періоді ці тварини вільно переміщалися з Європи Азію і назад.

За словами іншого співробітника лондонського Музею природознавства, Стюарта Понда, знахідка проливає світло на різноманітність видів, які на той час мешкали в Англії.

Він висловив упевненість, що нове відкриття спричинить повторний аналіз та інших подібних копалин, які протягом півтора століття вважалися належними Polacanthus foxii.

Команда археологів, що виявила останки, стверджує, що місце, де було знайдено новий вид, має велике значення для розуміння причин того, як і чому вимерли динозаври.

З цього приводу існує безліч теорій, хоча найімовірніших причин масової загибелі 66 млн років тому гігантських рептилій, що населяли Землю, у вчених дві: зіткнення нашої планети з астероїдом і виверження супервулкану.