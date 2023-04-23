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Таїланд переніс збір грошей з туристів за в’їзд

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Таїланд стане першою країною у світі, яка надає туристам страховку

Влада Таїланду перенесла заплановане на червень 2023 року введення туристичного збору в 300 бат (близько 9 доларів США) для мандрівників, які в’язають у країну.

Як пише портал Pattaya News, Міністерство туризму та спорту Таїланду відклало як мінімум до вересня введення податку на іноземців, які прибувають повітряним транспортом, оскільки досі не вдалося погодити механізм поділу пасажирів на іноземних туристів, тайців та експатів.

Так, авіакомпанії стверджували, що правила повинні застосовуватися однаково до всіх пасажирів, тоді як Міністерство туризму не хоче, щоб туристичний збір стягувався з певних категорій експатів та громадян Таїланду.

Тим часом у Туристичній асоціації Пхукету наполягають, щоб відстрочення сплати податку застосовувалося також до наземних та морських прибутків. Там порадили Міністерству туризму створити нову організацію, яка спеціально займається стягуванням зборів з усіх, хто прибуває з-за кордону, незалежно від виду транспорту, замість обтяжувати авіакомпанії цим завданням.

Як повідомляв DIP, раніше влада Таїланду вирішила тимчасово закрити доступ на популярний серед туристів острів Кардан, який нещодавно очолив рейтинг World Beach Guide як місце з найкрасивішими пляжами. Все заради збереження екосистеми.

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