Таїланд оголосив про літній сезон і рекордні температури, які будуть нестерпними

Про рекордні температури, які можуть зробити літній сезон нестерпним, оголосили метеорологи Таїланду. Тайський метеорологічний департамент (TMD) налякав туристів, пообіцявши влітку пекучу спеку в 43 градуси за Цельсієм. А літо, тим часом, очікується у Таїланді день у день.

Справді, новий умовно «літній» сезон розпочнеться у Таїланді вже до кінця лютого – додали синоптики. Він стартує приблизно на один-два тижні пізніше за встановлений термін, але справжнє тепло за тайськими мірками прийде до кінця лютого. А ось березень та квітень очікуються спекотними та дощовими, із середньою температурою в 35.5 градусів за Цельсієм.

Далі вони і представили попередження, що найвища температура у спекотний сезон може досягати 43 градусів за Цельсієм. Щоправда екстрим очікується здебільшого у північній та північно-східній, «континентальній» частині Таїланду. Втім, у Бангкоку буде трохи легше — там прогнозується температура від 38 до 39 градусів за Цельсієм, в інших провінціях, у тому числі й на узбережжі, може «зашкалити» до 42 градусів за Цельсієм.