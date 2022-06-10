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Таїланд оголосив коли туристи почнуть платити за в’їзд: призначено суму поборів і дату

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Оголошено, коли туристи почнуть платити за в'їзд до Таїланду: призначено суму поборів і дату

Введення туристичного збору у вигляді 300 бат, тобто. близько 260 гривень, що має торкнутися «наземних» туристів, відкладається. У середу Міністерство туризму та спорту заявило, що їм потрібно більше часу на опрацювання питання, повідомили тайські ЗМІ.

Тему оплати в’їзду в країну було винесено на обговорення на засіданні кабінету міністрів цього тижня, але міністерство відкликало пропозицію. Міністр туризму та спорту Фіпхат Ратчакітпракарн пояснив, що питання про стягнення плати з туристів, що прибувають по суші, вимагає подальшого вивчення: «Ми повинні визначити, чи має сума збору бути меншою за 300 бат (близько 260 гривень), тому що середня тривалість перебування цих путів становить лише 1-2 ночі».

За твердженням чиновника, міністерство планує повторно подати пропозицію кабінету міністрів протягом наступних двох місяців, а збір мита розпочнеться через 90 днів після публікації у королівській газеті. Іншими словами, туристів, що відправляються найближчим часом до Таїланду через сухопутний кордон, новий туристичний збір не торкнеться. Дата початку збору, ймовірно, буде відкладена до 4 кварталу цього року або на 1 квартал 2023 року.

Щодо припинення дії тайської пропуску Thailand Pass для іноземних відвідувачів з 1 липня, то ця пропозиція обговорюватиметься 17 червня між міністерством та Центром управління ситуацією Covid-19. “Відмова від системи Thailand Pass означає, що туристам більше не потрібно купувати туристичну страховку, що має допомогти зробити подорож зручнішою”, – навели газети слова прихильників ліквідації складної схеми в’їзду.

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