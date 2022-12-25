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Дубай може стати світовою столицею пластичної хірургії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Дубай стане міжнародним центром медичного туризму та пластичної хірургії

Дубай може стати міжнародним центром медичного туризму та пластичної хірургії: до 2028 року обсяг цього ринку, як очікується, досягне US$ 58,78 млрд (у глобальному масштабі).

В останні роки галузь естетичної медицини стала одним із важливих факторів розвитку медичного туризму в ОАЕ. Так, косметична хірургія входить до п’ятірки найпопулярніших процедур серед медичних туристів, які приїжджають до емірату.

З 5 по 7 травня 2023 року в Дубаї відбудеться Щорічний всесвітній конгрес Міжнародної конфедерації товариств пластичної хірургії (ICOPLAST), на якому зберуться всесвітньо відомі фахівці з підтяжки обличчя та експерти з хірургії.

Очікується, що захід залучить понад 1500 делегатів із 60 міжнародних товариств та гостей із понад 112 країн. Пластичні хірурги, лікарі естетичної та антивікової медицини, студенти-медики, медсестри та лідери галузі зустрінуться, щоб обговорити інновації в медицині.

Як очікується, обсяг світового ринку косметичної хірургії зросте з US$46,02 млрд у 2021 році до US$58,78 млрд у 2028 році, незважаючи на глобальний вплив COVID-19.

Згідно з рейтингом Medical Tourism Index на 2020-2021 роки, Дубай посів шосте місце у світі як місто, що пропонує найкращі медичні послуги для туристів. Рейтинг було складено Міжнародним центром дослідження галузі охорони здоров’я (International Healthcare Research Centre).

У ньому оцінювалися такі показники, як стан індустрії медичного туризму, привабливість самого напряму та якість медичного обслуговування – у 46 містах світу.

Як очікується, у найближчі 10 років сектор медичного туризму зросте ще на 25%. Перше місце рейтингу посіла Канада, до першої п’ятірки також увійшли Сінгапур, Японія, Іспанія та Великобританія.

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