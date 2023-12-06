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Таїланд чекає на аномальний шторм, повінь та різке похолодання

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Повінь та різке похолодання: у Таїланді чекають аномального шторму

Аномальний шторм, який принесе повінь та різке похолодання, чекають у південних курортних регіонах Таїланду. При цьому продовжитись умовно прохолодна погода може до кінця тижня. Про це повідомила тайська преса із посиланням на Метеорологічний департамент Таїланду (TMD).

Останній у вівторок випустив попередження про сильні дощі в 25 провінціях, а також про шторм, що насувається, який може затопити південний регіон. Також згідно з попередженням за раптовими зливовими паводками піде похолодання, яке триватиме із завтрашнього дня, 6 грудня, по п’ятницю, 8 грудня.

«Східний вітер, що несе вологу з Південно-Китайського моря та Сіамської затоки, накриє верхню частину країни. Це призведе до опадів у деяких районах верхньої частини країни, а на півночі та північному сході буде прохолодна ранкова погода. Також це призведе до рясних дощів у деяких частинах південного регіону. Хвилі у Сіамській затоці середньої сили, висота хвиль близько 2 метрів», – заявляють у департаменті. Жителям південного регіону та туристам рекомендується бути обережними через сильні дощі та ризик підтоплень.

Також мешканцям та туристам обіцяють, що з 6 по 8 грудня нова хвиля системи високого тиску або холодних повітряних мас з Китаю пошириться Таїландом, тоді як східний вітер продовжить нести вологу з Південно-Китайського моря та Сіамської затоки. Це призведе до гроз у деяких районах країни, за якими піде зниження температури та сильний вітер. Зниження температури обіцяють, щоправда, на 2-3 градуси, а з огляду на те, що погода на тому ж Пхукеті – за +30, наші туристи навряд чи помітять.

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