Всі розділи
ГоловнаТуризмНа Багамах продають острів із "Піратів Карибського моря"
Туризм

На Багамах продають острів із “Піратів Карибського моря”

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Багамах продають острів із

На Багамах на продаж виставили приватний острів Little Pipe Cay, який має багату кінематографічну історію. У цьому райському місці знімалися сцени фільмів “Пірати Карибського моря” та “Казино Рояль”, повідомляє New York Post.

Острів продається за 100 мільйонів доларів, бажаючі також можуть орендувати його на добу. Вартість такого задоволення – 75-95 тисяч доларів, залежно від пори року.

“Острів – справжня перлина та рідкість на міжнародному ринку нерухомості преміум-класу. Він пропонує безпрецедентний рівень конфіденційності та широкий спектр унікальних розважальних можливостей”, – запевняє продавець.

До острова можна дістатися літаком із Флориди. На самому Little Pipe Cay розвинена інфраструктура – є головний будинок площею 1615 квадратів та чотири гостьові бунгало. Загалом на острові 6705 квадратних метрів житлової площі. Крім цього, тут є вертолітний майданчик, спа-центр, пейзажний басейн і глибоководний док, який може приймати супер’яхти та гідролітаки.

Якщо додати до всієї цієї розкоші білі пляжі острова, кришталево-чисту воду Карибського моря, пальми, то придбання Little Pipe Cay можна в прямому значенні порівняти з покупкою раю на землі.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Шотландії безлюдний острів виставлений на продаж

Велика Британія
Шотландський безлюдний острів Барлокко виставлений на продаж — покупець...

На Багамах туристів попередили про величезну білу акулу, яка тримає курс до пляжу

Туризм
Термінове попередження випущено для туристів, які відпочивають на пляжах...

Випущено термінове попередження туристам: гігантська біла акула йде курсом на пляжі

Туризм
Термінове попередження випущено для туристів, які відпочивають на пляжах...

Топ-8 найчистіших пляжів у світі на 2022 рік

Австралія
Мальдивські острови Мальдіви знаходяться в Індійському океані і складаються з...

На Багамських островах акула вбила туристку

Туризм
Іноземна туристка, яка відвідувала найпопулярніші Багамські острови під час...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму