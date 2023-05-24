На Багамах продають острів із “Піратів Карибського моря”

На Багамах на продаж виставили приватний острів Little Pipe Cay, який має багату кінематографічну історію. У цьому райському місці знімалися сцени фільмів “Пірати Карибського моря” та “Казино Рояль”, повідомляє New York Post.

Острів продається за 100 мільйонів доларів, бажаючі також можуть орендувати його на добу. Вартість такого задоволення – 75-95 тисяч доларів, залежно від пори року.

“Острів – справжня перлина та рідкість на міжнародному ринку нерухомості преміум-класу. Він пропонує безпрецедентний рівень конфіденційності та широкий спектр унікальних розважальних можливостей”, – запевняє продавець.

До острова можна дістатися літаком із Флориди. На самому Little Pipe Cay розвинена інфраструктура – є головний будинок площею 1615 квадратів та чотири гостьові бунгало. Загалом на острові 6705 квадратних метрів житлової площі. Крім цього, тут є вертолітний майданчик, спа-центр, пейзажний басейн і глибоководний док, який може приймати супер’яхти та гідролітаки.

Якщо додати до всієї цієї розкоші білі пляжі острова, кришталево-чисту воду Карибського моря, пальми, то придбання Little Pipe Cay можна в прямому значенні порівняти з покупкою раю на землі.