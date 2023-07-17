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Велика БританіяТуризм

Турист у барі басейну вирішив спробувати 21 коктейль із меню та помер

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турист у барі басейну вирішив спробувати 21 коктейль із меню та помер

Експеримент із коктейлями пішов не за планом. Британський турист, вже п’яний, вирішив випити всі позиції з меню в барі басейну при готелі, але 21 коктейль не подужав і помер. Трагічний інцидент стався на Ямайці, повідомляє видання Daily Star. Сім’я оголосила збирання грошей, щоб доставити його тіло додому та поховати.

Тімоті Саузерн, 53-річний турист зі Стаффордшира, разом із сім’єю вирушив у відпустку на Ямайку ще торік. Під час перебування в Royal Decameron Club Caribbean в Сент-Енн, він вирішив випробувати свої сили і спробувати коктейлі, що пропонуються баром.

За даними проведеного розслідування, з’ясувалося, що відчайдушну ідею гостю курорту подали дві канадки, які самі хотіли випити 21 коктейль до півночі на честь дня народження однієї з них. Ціль здалася британцю цікавою і теж вирішив її реалізувати. Однак він не врахував, що до початку свого смертельного експерименту його організм уже отримав пиво та бренді. Приблизно на середині шляху – турист подужав 12 коктейлів – йому стало погано. Експериментатор вирушив у готельний номер, де незабаром його виявили родичі власним блюванням, що захлинається.

Сім’я британця, яка була з ним під час відпочинку, розкритикувала дії швидкої допомоги в останні хвилини його життя. У своїх свідченнях на допиті у травні 2022 року один із родичів згадував трагічні події: «Він лежав на спині, задихаючись. Я поклав його зручніше і кричав, щоб викликали швидку допомогу. Він видавав булькаючі звуки. Коли медсестра прибула, я попросив викликати швидку допомогу, але вона відмовила. Я думав, що вона допоможе, але цього не сталося. Я помітив, що його температура почала знижуватись, перевірив пульс, але його не було. При цьому медсестра стверджувала, що є пульс. Я почав панікувати, пильно подивився на його обличчя і зрозумів, що він помер. Я сказав: “Не варто просто дивитися на нього, робіть штучне дихання”. Але вона зробила лише масаж грудної клітки. Допомога, яку йому надали, була неприйнятною».

Сім’я покійного організувала збирання коштів через платформу GoFundMe. Вони зібрали необхідну суму, щоб доставити тіло до Великобританії та «провести гідний похорон».

Експерти на Ямайці повідомили, що турист помер від надлишку алкоголю. А патологоанатом у Великій Британії визначив причину смерті Тімоті Саузерна як «гострий гастроентерит, зумовлений вживанням алкоголю». Отримання повних токсикологічних результатів з курорту може тривати до трьох років, згідно з даними розслідування.

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