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Смертельна небезпека збільшилася у 30 разів: у Таїланді попередили туристів про нову глобальну загрозу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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У Таїланді попередили туристів про нову глобальну загрозу: кліматологи попереджають, що смертельна небезпека від «хвиль тепла» збільшилася у 30 разів. Так дослідники World Weather Attribution прокоментували спеку, що накрила Таїланд, а також Бангладеш, Індію та Лаос минулого місяця.

«У ході дослідження вивчалися середня максимальна температура та максимальний показник тепла, до якого входить вологість. Результати показали, що зміна клімату зробила вологу хвилю тепла принаймні в 30 разів ймовірнішою, при цьому температура принаймні на 2 градуси Цельсія вища, ніж вона була б без зміни клімату», – запевняють експерти.

У дослідженні також наголошується, що якщо глобальна температура підвищиться на два градуси за Цельсієм, такі екстремальні явища можуть відбуватися кожні 20 років.

«Ми знову і знову бачимо, що зміна клімату різко збільшує частоту та інтенсивність хвиль тепла, одного з найсмертельніших погодних явищ», – заявила Фрідерике Отто з Інституту зміни клімату та навколишнього середовища Грентема. Вона також закликала впроваджувати «плани дій щодо спеки» «особливо у місцях, де висока вологість посилює вплив хвиль тепла».

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