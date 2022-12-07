Складено рейтинг індексу паспортів. Паспорт України знаходиться на 21-му місці

Експерти Arton Capital назвали паспорт громадянина ОАЕ найсильнішим у світі у 2022 році. Компанія підготувала рейтинг, у якому паспорти країн світу оцінюються за кількістю безвізових для відвідин держав.

Так, власники паспорта ОАЕ можуть відвідувати без віз 121 країну та отримувати візу після прибуття у 59 державах. Наперед отримувати візу їм потрібно лише у 18 країнах.

На другому місці рейтингу одразу кілька країн: Німеччина, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Іспанія, Франція, Італія, Нідерланди, Австрія, Швейцарія та Південна Корея. Громадянам цих держав візи потрібні лише 25 країн світу.

На третьому рядку – паспорти Данії, Бельгії, Португалії, Норвегії, Польщі, Ірландії, США та Нової Зеландії, власники яких мають оформлювати візу заздалегідь у 26 країн.

Паспорт України знаходиться на 21-му місці. Українці мають право безвізового в’їзду до 90 країн, візу після прибуття можна отримати у 51 країнах. А 53 держави вимагають отримання візи заздалегідь.

Аутсайдером списку є паспорт Афганістану, за яким безвізовий в’їзд дозволено лише у п’ять країн світу.