Секрети харчування у повітрі: Стюардеса розкриває поради для пасажирів

Коли ви готуєтеся до довгого перельоту, важливо не лише продумати своє перебування у новому місці, але й забезпечити комфорт під час польоту. Досвідчений член екіпажу авіакомпанії ділиться цінними порадами про те, як зробити повітряну подорож приємнішою.

Інабат Рахімбаєва з Казахстану вже понад півтора року працює у великій міжнародній авіакомпанії. Вона вирішила поділитись з користувачами інтернету маловідомою можливістю на борту.

“Подорожуючи з авіалініями, що мають чотири або п’ять зірок, де надається харчування в польоті, ви можете заздалегідь відвідати сайт авіакомпанії та при бронюванні квитка вибрати потрібний вид спеціального харчування”, – йдеться в її відео.

За її словами, багато авіакомпаній пропонують різноманітні опції, такі як страви для веганів, діабетиків, а також їжу з низьким вмістом солі та жиру. У списку доступні навіть сирі овочі, кошерні позиції та спеціальне дитяче харчування до двох років.

Стюардеса наголошує, що замовлення спеціального харчування слід оформити щонайменше за 24 години до вильоту, щоб кейтерингові служби встигли підготувати замовлення.

“Я рекомендую веганам замовляти це заздалегідь, оскільки кількість безм’ясних позицій на борту може бути обмежена”, – запевняє Інабат.