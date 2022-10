Круїзна компанія Royal Caribbean будує найбільший круїзний лайнер в історії

Круїзна компанія Royal Caribbean оголосила, що будує найбільший круїзний лайнер у світі навіть більше, ніж нещодавно представлений нинішній рекордсмен Wonder of the Seas. Новий Icon of the Seas зможе перевозити 7600 пасажирів, або майже 10000 осіб з урахуванням екіпажу.

Дата першого рейсу Icon of the Seas вже відома – 28 січня 2024 року.

Корабель водотоннажністю 250 800 тонн матиме 20 палуб у висоту та 365 метрів у довжину. Для порівняння, довжина Wonder of the Seas 362 метри, а водотоннажність 235 600 тонн.

Однак на Icon of the Seas буде всього 2805 кают порівняно з 2867 каютами Wonder – незважаючи на те, що при повному завантаженні пасажирів на борту буде більше. Це тому, що Royal Caribbean орієнтує новий корабель на сім’ї, тобто каюти переважно розраховані на трьох і більше пасажирів.

Як і личить найбільшому у світі круїзному лайнеру, Icon of the Seas матиме багато унікальних, не мають аналогів, активностей та розваг.

Найбільший аквапарк на морі. Розташований на верхній палубі New Thrill Island має шість водних гірок, у тому числі відкриту гірку вільного падіння.

AquaDome – критий акватеатр, де проводяться акробатичні шоу та стрибки у воду. Royal Caribbean взяла акватеатр, встановлений у задній частині судна на своїх кораблях класу Oasis, і перенесла його вперед, у приміщення з величезними вікнами від підлоги до стелі, звідки відкривається краєвид на 220 градусів. Також у цьому просторі будуть розташовані ресторани та бари.

Триповерховий сімейний таунхаус Ultimate: Еволюція перетворила величезний двопалубний сімейний люкс Royal Caribbean Ultimate, який можна знайти на кораблях класу Oasis, на триповерховий сімейний таунхаус Icon Ultimate. У гігантському люксі будуть не лише спальні для дорослих та дітей, житлові зони, орієнтовані на сім’ю з видами на море, а й обгороджений ігровий майданчик із прямим доступом до Surfside – нової зони, призначеної для молодих сімей.

У Surfside обладнають зони для купання дітей, у тому числі немовлят, а також басейни та лаунж-зони для батьків, сімейні закусочні та магазини, нова карусель та бар з мактейлами «мама та я» для дітей та коктейлями для дорослих.

Бар біля басейну Swim & Tonic. Перший пейзажний басейн та бар біля басейну в морі. Він оточений районом Hideaway з пляжними клубами, терасами для засмаги та затишними барами.

Чотири із семи басейнів корабля розташовані в трипалубному Chill Island, з якого відкривається чудовий краєвид на океан. Серед басейнів той, що Royal називає найбільшим басейном у морі. Там також буде басейн тільки для дорослих та ще один пейзажний басейн. Тут можна орендувати будиночки для перевдягання.

Icon of the Seas стане найекологічнішим судном флоту. Це перше судно Royal Caribbean, яке працює на зрідженому природному газі. Воно може підключатися до берегової електромережі, має сучасну систему керування відходами та може перетворювати тепло двигуна на енергію.

Улюблене місце всіх гостей – комплекс Royal Promenade. Центральний парк, заповнений зеленню та ресторанами; міні-гольф, льодова ковзанка, скелелазіння та симулятор серфінгу FlowRider, а також популярні ресторани Giovanni’s Italian Kitchen & Wine Bar.

Icon of the Seas – це лише перший із трьох кораблів-близнюків, які Royal Caribbean отримає до 2026 року. Всі вони репрезентують абсолютно новий клас судів, який вже назвали Icon class. А у 2024 році очікується постачання ще одного корабля класу Oasis.