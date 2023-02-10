Росіян почали депортувати з Таїланду

Туристична поліція Таїланду заарештувала росіянина, котрий незаконно працював гідом на Пхукеті. Його взяли на місці злочину в історичному центрі з групою туристів.

«Оперативники» встановили, що зі своїми клієнтами він пройшов найцікавішими для туристів місцями – раніше вони побували біля Великого Будди, у храмі Wat Chalong. А завершилася екскурсія зрештою затриманням, яка до програми не входила.

Як виявилося, гід-нелегал сам перебував у країні у статусі туриста, причому тривалий час. Він чотири рази виїжджав до Малайзії, щоб оновити право на безвізове перебування у Таїланді. Можливо, це привернула увагу.

За тайськими законами приїжджим заборонено працювати туристичними гідами. За допомогою таких заходів держава намагається зберегти робочі місця для своїх громадян в основній для Таїланду сфері. Тепер гіду з Росії загрожують штраф та депортація.