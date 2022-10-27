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Туризм

Представлений найбільший круїзний лайнер у світі з величезним аквапарком

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Представлений найбільший круїзний лайнер у світі з величезним аквапарком

Американська круїзна компанія Royal Caribbean показала перший погляд на круїзний лайнер “Ікона морів” (Icon of the Seas), який має стати найбільшим у світі. Цей титул він відбере в іншого судна компанії “Чудо морів” (Wonder of the Seas).

Як повідомляється на сайті компанії, лайнер повинен вирушити в першу подорож у січні 2024 року і пропонуватиме широкий вибір послуг та розваг – від пляжного відпочинку до аквапарку, як для сімей, так і для пар або компаній. Бронювання подорожі вже доступне.

Представлений найбільший круїзний лайнер у світі з величезним аквапарком

Загалом “територія” лайнера “Ікона морів” буде поділена на п’ять “районів”: Thrill Island з найбільшим “аквапарком у морі” для активного відпочинку, Chill Island з басейнами та барами для розслабленого відпочинку, Surfside для сімейного відпочинку, The Hideaway з імітацією пляжного відпочинку та AquaDome для вечірнього розважального відпочинку.

Представлений найбільший круїзний лайнер у світі з величезним аквапарком

“Ікона морів” вирушатиме з Майамі (США) у тижневу відпустку на Східні та Західні Кариби, у тому числі заїжджаючи на Багамські острови, до Мексики, Сен-Мартен та Гондурас.

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