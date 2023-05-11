Пожежа викликала паніку на борту літака, що летів із Таїланду

Технічна несправність на борту Airbus, що летів із Таїланду до Сінгапуру, стала причиною пожежі та паніки серед туристів. Літак здійснив аварійну посадку. Про інцидент повідомив портал The Thaiger.

НП сталася минулого вівторка на рейсі Scoot — сінгапурського лоукостера, дочірньої компанії національного авіаперевізника країни Singapore Airlines. Airbus A321 вилетів з Бангкока о 15:56 дня і мав прибути до Сінгапуру о 19:15 вечора, проте був змушений повернутися до тайської столиці. Але раніше лайнер зробив щонайменше чотири кола поблизу острова Ко Сі Чанг на півдні королівства. Як повідомили представники, рішення повернутися було прийняте як запобіжний засіб.

Відомо, що на борту літака перебувало 230 пасажирів та вісім членів екіпажу. Після приземлення в Бангкоку о 17:09 за місцевим часом наляканим туристам роздали прохолодні напої. Після усунення несправності літак вилетів з аеропорту Суварнабхумі і прибув до Сінгапуру о 22:26 вечора.

Очевидці зняли на камери телефонів задимлений салон, а один із них, який побажав залишитися неназваним, розповів таке: за 30 хвилин після зльоту пілот оголосив про проблему з вентиляцією та необхідність повернути назад. “Там був запах вогкості, наче щось протікало”, – також згадав він.

Після події представники Scoot вибачилися за незручності, завдані пасажирам. «Безпека наших клієнтів та екіпажу є нашим головним пріоритетом. Ми продовжимо надавати допомогу нашим клієнтам, де це можливо», – повідомили в авіакомпанії.

Втім, цей інцидент — не перший випадок пожежі на рейсі Scoot останнім часом. У січні два туристи отримали поранення в літаку, що вилетів із міжнародного аеропорту Таоюань на Тайвані до Сінгапуру. Причиною травм стало займання зовнішнього акумулятора, що перегрівся, який належав одному з постраждалих пасажирів. Загоряння загасили і судно повернулося на злітно-посадкову смугу аеропорту. «Власнику повербанку та його супутниці, які отримали незначні опіки пальців, було надано медичну допомогу. Ми переносимо рейс і надамо постраждалим пасажирам проживання та харчування», – повідомили тоді в авіакомпанії.