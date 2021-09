Початок космічного туризму: чотири цивільні особи полетіли в космос (ВІДЕО)

Чотири людини, серед яких не було професійних астронавтів, здійснили вихід у відкритий космос в капсулі SpaceX.

Капсула вирушила на орбіту в середу ввечері, і це ознаменувало початок першої в історії космічної місії, що складається виключно з туристів, повідомляє CNN.

Liftoff of @Inspiration4X! Go Falcon 9! Go Dragon! pic.twitter.com/NhRXkD4IWg

— SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021