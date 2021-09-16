Початок космічного туризму: чотири цивільні особи полетіли в космос (ВІДЕО)

Чотири людини, серед яких не було професійних астронавтів, здійснили вихід у відкритий космос в капсулі SpaceX.

Капсула вирушила на орбіту в середу ввечері, і це ознаменувало початок першої в історії космічної місії, що складається виключно з туристів, повідомляє CNN.

Команда на борту складається з чотирьох осіб: мільярдера Джареда Айзакмана, 29-річної Хейлі Арсеної, що бореться з раком медика, Кріса Семброскі, ветерана ВВС США (який отримав місце в капсулі завдяки інтернет-тоталізатору), і інженера і геолога Сиана Проктера.

Протягом наступних трьох днів пасажири будуть насолоджуватися видом Землі, яку капсула облітає по орбіті за 90 хвилин зі швидкістю понад 17 500 миль на годину.

У капсулі достатньо провізій на тиждень, хоча її повернення на землю заплановано на суботу. Залежно від погоди або інших обставин, її перебування в космосі може бути продовжене або скорочене.

Чотири щасливчики зможуть милуватися унікальними краєвидами, але їм також доведеться користуватися одним туалетом і вони не зможуть прийняти душ. Вони будуть спати у кріслах, на яких сидять.

SpaceX сподівається, що це буде перша з багатьох подібних туристичних місій, коли космічну подорож стане токою ж звичайною справою, як політ на літаку. І капсула Crew Dragon є першим кроком SpaceX на шляху до цього – не дивлячись на те, що вона була розроблена і побудована за контрактом з НАСА і призначена для доставки астронавтів на Міжнародну космічну станцію і назад, SpaceX і раніше володіє і управляє цим кораблем і має право продавати місця або цілі місії кому завгодно.

SpaceX і її клієнти, які займаються космічним туризмом, можуть розробити весь план польоту, починаючи з вибору траєкторії польоту і процесу підготовки і закінчуючи вибором продуктів, які будуть їсти пасажири під час польоту.

Однак це не перший випадок подорожі цивільних осіб в космос. Хоча після загибелі Крісти Маколіфф, вчительки з Нью-Гемпшира, яка загинула в 1986 році в катастрофі “Челленджера”, НАСА неохоче підписує неастронавтів для участі в звичайних польотах, в 2000-х роках група багатих шукачів гострих відчуттів оплатила свій політ на Міжнародну космічну станцію через компанію Space Adventures. Американський мільярдер Денніс Тіто став першим, хто самостійно профінансував подорож в 2001 році і провів вісім днів на Міжнародній космічній станції, а після нього ще шість чоловік. Всі вони здійснили політ разом з професійними астронавтами на російському космічному кораблі “Союз”.

Однак сьогоднішня місія розглядається як початок нової ери космічних подорожей, в якій звичайні люди, а не відібрані урядом астронавти і випадкові шукачі пригод з великими кишенями, зможуть побачити Землю з космосу.