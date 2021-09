Начало космического туризма: четыре гражданских лица полетели в космос (ВИДЕО)

Четыре человека, среди которых не было профессиональных астронавтов, совершили выход в открытый космос в капсуле SpaceX.

Капсула отправилась на орбиту в среду вечером, и это ознаменовало начало первой в истории космической миссии, состоящий исключительно из туристов, сообщает CNN.

Liftoff of @Inspiration4X! Go Falcon 9! Go Dragon! pic.twitter.com/NhRXkD4IWg

— SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021