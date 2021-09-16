Начало космического туризма: четыре гражданских лица полетели в космос (ВИДЕО)

Четыре человека, среди которых не было профессиональных астронавтов, совершили выход в открытый космос в капсуле SpaceX.

Капсула отправилась на орбиту в среду вечером, и это ознаменовало начало первой в истории космической миссии, состоящий исключительно из туристов, сообщает CNN.

Команда на борту состоит из четырех человек: миллиардера Джареда Айзакмана, 29-летней Хейли Арсинои, который борется с раком медика, Криса Семброски, ветерана ВВС США (получивший место в капсуле благодаря интернет-тотализатора), и инженера и геолога Сиана Проктера.

В течение следующих трех дней пассажиры будут наслаждаться видом Земли, которую капсула облетает по орбите за 90 минут со скоростью свыше 17 500 миль в час.

В капсуле достаточно провизии на неделю, хотя ее возвращения на землю запланировано на субботу. В зависимости от погоды или других обстоятельств, ее пребывания в космосе может быть продлено или сокращено.

Четыре счастливчика смогут любоваться уникальными видами, но им также придется пользоваться одним туалетом и они не смогут принять душ. Они будут спать в креслах, на которых сидят.

SpaceX надеется, что это будет первая из многих подобных туристических миссий, когда космическое путешествие станет токо же обычным делом, как полет на самолете. И капсула Crew Dragon является первым шагом SpaceX на пути к этому — несмотря на то, что она была разработана и построена по контракту с НАСА и предназначена для доставки астронавтов на Международную космическую станцию ​​и обратно, SpaceX прежнему владеет и управляет этим кораблем и имеет право продавать места или цели миссии кому угодно.

SpaceX и ее клиенты, занимающиеся космическим туризмом, могут разработать весь план полета, начиная с выбора траектории полета и процесса подготовки и заканчивая выбором продуктов, которые будут есть пассажиры во время полета.

Однако это не первый случай путешествия гражданских лиц в космос. Хотя после гибели Кристы Маколифф, учительницы из Нью-Гемпшира, которая погибла в 1986 году в катастрофе «Челленджера», НАСА неохотно подписывает неастронавтив для участия в обычных полетах, в 2000-х годах группа богатых искателей острых ощущений оплатила свой полет на Международную космическую станцию через компанию Space Adventures. Американский миллиардер Деннис Тито стал первым, кто самостоятельно профинансировал путешествие в 2001 году и провел восемь дней на Международной космической станции, а после него еще шесть человек. Все они совершили полет вместе с профессиональными астронавтами на российском космическом корабле «Союз».

Однако сегодняшняя миссия рассматривается как начало новой эры космических путешествий, в которой обычные люди, а не отобранные правительством астронавты и случайные искатели приключений с большими карманами, смогут увидеть Землю из космоса.