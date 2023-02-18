Плем’я в Намібії зустрічає своїх гостей сексом

Племена ора з племен овахімбу і овазимба в округах Кунене і Омусаті на півночі Намібії мають культуру, що збереглася, не піддалася західному впливу і агітації. З населенням понад 50 000 жінок щодня займаються дійкою корів, доглядом за дітьми та іншими великими обов’язками, тоді як чоловіки полюють, іноді виїжджаючи на тривалі періоди часу.

Багатство цих кочівників визначається кількістю худоби, якою володіє людина.

Практика пропозиції дружини гостю не підтримується ніде, крім регіонів Кунене та Омусаті на півночі Намібії. Люди полігамні, і дівчатка виходять заміж, щойно досягають статевої зрілості. Вони пручаються атрибутам сучасного життя.

Ви не можете ігнорувати їхню червону шкіру. Червоний колір їхньої шкіри називається пастою віджизі (комбінація молочного жиру, скрабу омузумбу та охри), і її функція полягає у захисті їхньої шкіри від сонця та укусів комах. Вони також керуються вірою в те, що червоний колір означає “землю та кров”. Замість купання жінки приймають димові ванни та наносять на шкіру ароматичні смоли.

Честь відносна

Віддайте належне там, де це необхідно: цей вислів у цьому племені застосовується по-різному. Коли відвідувач стукає у двері, чоловік показує своє схвалення та задоволення бачити свого гостя, виявляючи до нього відношення Окуджепіса Омуказенду. Ця практика буквально означає, що його дружина віддається гостеві на ніч, доки чоловік спить в іншій кімнаті. Якщо немає вільної кімнати, її чоловік спатиме на вулиці.

Ця передана з покоління до покоління традиція має свої «переваги» у співтоваристві: вона зменшує ревнощі та сприяє розвитку відносин. Жінка практично не має права голосу у прийнятті рішень. На першому місці стоїть послух вимогам чоловіка.

Вона має можливість відмовитися спати з ним, але вона повинна спати в одній кімнаті з гостем.

Вона також має право віддавати своїх друзів чоловікові, коли вони відвідують її, але це трапляється рідко.

Хоча весь світ може нападати на їхні культурні звичаї, які вони тривалий час підтримували, люди пишаються своїм способом життя. Це культура, яку багато хто може вважати досить нетрадиційною, але якою Овахімба та Овазімба надзвичайно пишаються. Дехто вирішує назвати це «обмін дружинами». Упродовж багатьох років він викликав гарячі суперечки у країні.

Ще у 2014 році законодавець Намібії спробував законодавчо закріпити цю культурну практику. У країні з одним із найвищих показників зараження ВІЛ у світі це викликало багато питань. Але племена Овахімба і Овазимба захищають свою культурну практику, кажучи, що вона зміцнює їхню дружбу і запобігає розбещеності.

“Ця культура дає нам єдність і почуття спільності”, – сказав Казеонгер Чеундо, член парламенту і віце-голова опозиційного Демократичного альянсу Турнале в Намібії.