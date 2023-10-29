Пасажири обурюються: відома авіакомпанія штрафує за надто важку ручну поклажу

Авіакомпанія Finnair за останні місяці посилила контроль ваги ручної поклажі, пише Helsingin Sanomat.

На початку червня Finnair посилила правила провезення багажу і ввела новий бюджетний тип наддешевих квитків на внутрішньоєвропейські рейси.

За даними Finnair, ось уже кілька місяців особлива увага приділяється дотриманню правил провезення ручної поклажі.

“Finnair, звісно, і раніше перевіряла ручну поклажу, але останніми місяцями це робилося більш інтенсивно. Багаж, що проноситься в салон, має відповідати вимогам за розміром і вагою”, – розповіла Helsingin Sanomat представник відділу комунікацій Finnair Паулійна Палттала.

На думку клієнтів Finnair, поведінка авіакомпанії викликає подив. Так, одна туристка написала в четвер у соціальних мережах, що Finnair вимірює і зважує ручну поклажу прямо біля виходу на посадку.

“До відома, Finnair стягує 60 євро, якщо ручна поклажа занадто велика/важка”, – написала вона.

“У моєму випадку мою ручну поклажу просто вручну підняли, щоб перевірити вагу. Потім мені сказали, що моя сумка для ноутбука занадто важка. Трохи дивно, тому що вагу сумки раніше не вимірювали і не оцінювали біля виходу на посадку”, – написала туристка.

За даними Helsingin Sanomat, влітку Finnair проводила вибіркову перевірку, називаючи імена пасажирів, чию ручну поклажу вони хотіли перевірити перед посадкою в літак. Один пасажир визнав ситуацію напруженою.

За словами представника Finnar, мета контрольного зважування і вимірювання ручної поклажі – забезпечити, щоб літаки вчасно піднялися в повітря.

“На деяких рейсах у пасажирів може бути більше багажу, ніж зазвичай, і він може не поміститися в салон. Це впливає на час вильоту літака і може спричинити затримки”, – пояснила представник відділу комунікацій Finnair Паулійна Палттала.

Останніми роками кількість багажу в салоні збільшилася, оскільки зросла популярність дешевших квитків.