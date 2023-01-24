Париж залишається найпопулярнішим у світі, але до 2032 року Пекін його обжене

Нове дослідження Всесвітньої ради з подорожей та туризму – WTTC робить висновки, що столиця Франції Париж є найпопулярнішим містом у світі у туристів. Згідно з прогнозом, до 2032 року його обжене Пекін.

COVID-19 надав руйнівний вплив на подорожі та туризм і, зокрема, на великі міста по всьому світу. Країни закрили свої кордони, щоби не пропустити інфекцію на свої території. Коли ж кордони знову відкрилися, багато туристів змінили плани і вирушили до менш населених пунктів, прибережних та сільських районів. І ось, нарешті, останні дослідження WTTC показують, що міський відпочинок повернувся і набирає популярності.

Париж займає перше місце як найпривабливіше та найпопулярніше місто у світі. 2022 року сфера подорожей та туризму залучила до столиці Франції майже 36 мільярдів доларів США доходу. За прогнозами, протягом наступних 10 років він опуститься на третє місце, хоча його вартість зросте до 49 мільярдів доларів США.

Нині Пекін є другим містом у світі за обсягом доходів від туризму – майже 33 мільярди доларів США. Тим не менш, протягом наступних 10 років він обійде Париж, збільшившись до 77 мільярдів доларів. Орландо — негласна столиця тематичних парків світу — 2022 року оцінювався в 31 млрд. доларів США. Більше того, до 2032 року він зросте майже на 50% до 45 млрд. доларів США. Але цього вистачить лише для загального четвертого місця за ємністю ринку в грошах.

Китаю за останнє десятиліття продемонструвало феноменальне зростання, оскільки країна інвестувала у нові готелі, транспортну інфраструктуру, відкрила нові туристичні напрямки. Завдяки цим інвестиціям у туризм Шанхай, вартість якого минулого року становила майже 30 мільярдів доларів США, за прогнозами, збільшиться більш ніж удвічі і до 2032 року приверне до бюджету майже 71 млрд, що дозволить йому стати другим за значимістю на планеті.

Лас-Вегас – єдине місто в топ-10, яке продовжує утримувати свій 5 рядок. Індустрія подорожей та туризму Лас-Вегаса, за прогнозами, зросте з 23 до 36 мільярдів доларів до 2032 року.

Експерти роблять висновок, що великі міста: Лондон, Париж і Нью-Йорк залишаться світовими центрами тяжіння, але протягом наступних кількох років Пекін, Шанхай і Макао будуть просуватися вгору в рейтингу найкращих міських напрямків. З’являться нові точки тяжіння, які готові кинути виклик традиційним фаворитам.

Китайське курортне місто Санья, яке в останні роки перетворилося на найпопулярніший туристичний напрямок із шикарними пляжами, продемонструвало зростання на 10,2%. Його сектор подорожей та туризму складає неймовірні 43,6% від загальної економіки міста. Туризм до Макао вносить 40,4% до міської скарбниці.

Орландо та Лас-Вегас — єдині міста, які нині входять до топ-10 найкращих міських напрямків і при цьому значною мірою залежать від туристичних надходжень до економіки. Подорожі та туризм становлять 20,4% економіки Орландо та 16,3% економіки Лас-Вегаса. Для порівняння, сектор подорожей Парижа сьогодні — лише 3,5% економіки столиці.

У топ-10 міст з найбільшими видатками міжнародних мандрівників у 2022 році увійшли:

Дубай – 29,42 млрд доларів США Доха – 16,79 млрд доларів США

Лондон – 16,07 млрд доларів США

Макао – 15,58 млрд доларів США

Амстердам – 13,59 млрд доларів США

Стамбул – 13,13 млрд доларів США

Барселона – 12,73 млрд доларів США

Нью-Йорк – 12,45 млрд доларів США

Сінгапур – 10,97 млрд доларів США

Париж – 9,76 млрд доларів США

За прогнозами WTTC, у 2032 році перша десятка міст із найбільшими витратами на міжнародні поїздки зміниться на:

Гонконг – 52,06 млрд доларів США (зростання на 38 місць порівняно з 2022 роком)

Макао – 43,14 млрд доларів США (на два місця вище, ніж у 2022 році)

Дубай – 42,98 млрд доларів США (на дві позиції нижче, ніж у 2022 році)

Сінгапур – 37,43 млрд доларів США (на п’ять позицій вище, ніж у 2022 році)

Бангкок – 33,45 млрд доларів США (зростання на сім пунктів порівняно з 2022 роком)

Доха – 31,63 млрд доларів США (на чотири позиції нижче, ніж у 2022 році)

Токіо – 25,44 млрд доларів США (зростання на 30 пунктів порівняно з 2022 роком)

Нью-Йорк – 21,73 млрд доларів США (без змін з 2022 року)

Амстердам – 21,53 млрд доларів США (на чотири позиції нижче, ніж у 2022 році)

Шанхай – 21,3 млрд доларів США (на 11 позицій вище, ніж у 2022 році)

Протягом наступного десятиліття подорожі та туризм знову стануть ключовою рушійною силою економічного зростання з більш швидким зростанням ВВП, ніж в інших галузях, створюючи 126 мільйонів нових робочих місць у всьому світі.