Острів Балі посів перше місце у списку найщасливіших місць для відпочинку

Складено список із 10 найщасливіших місць для відпочинку, передає TravelPulse.com.

Компанія Club Med, ґрунтуючись на широкому спектрі факторів, склала список найщасливіших місць для відпочинку по всьому світу, ранжуючи їх за шкалою щастя від 0 до 100.

Перше місце у списку зайняв індонезійський острів Балі. Він виявився найпопулярнішим місцем серед мандрівників, які шукають блаженного відпочинку без стресу. Тут безліч розваг на свіжому повітрі, чудових спа- та оздоровчих центрів, які сприяють тому, що люди, які опинилися тут, почуваються щасливими.

На другому місці опинився Лас-Вегас. Він отримав високу оцінку безпеки, яка вважається ключем до того, щоб мандрівники почувалися невимушено і щоб їхні візити завжди були щасливими. Крім того, Вегас пропонує більше 40 заходів на свіжому повітрі, привабливих як для авантюрно налаштованих мандрівників, так і для звичайних розважальних шукачів.

Новий Орлеан та Барселона відзначилися з погляду інклюзивності, гарантуючи, що відвідувачі з усіх верств суспільства почуватимуться максимально бажаними та щасливими. Вони посіли третє та четверте місця відповідно.

Амстердам зайняв п’ятий рядок і заробив найвищий бал безпеки серед п’яти найкращих міст світу, але частина щастя була знижена через те, що це найдорожче місце для покупки пива.

До речі, любителі пива виявлять, що Будапешт пропонує найдешевшу пінту в Європі. Угорська столиця посіла шосту сходинку.

На сьомому місці Ванкувер, на восьмому – Сан-Франциско.

Дубай став лідером з погляду безпеки, набравши 83 бали зі 100 у цьому конкретному аспекті. Він на дев’ятому місці.

Замикає десятку Ріо-де-Жанейро.

Для цього дослідження компанія Club Med склала список із 50 найбільш відвідуваних туристичних напрямків по всьому світу, а потім, використовуючи дані Numbeo, TripAdvisor і Nomadlist, упорядкувала міста, оцінила їх сукупності різних індикаторів, таких як: індекси безпеки, злочинності та забруднення, кількість доступних заходів на свіжому повітрі, одноденних поїздок, спа-салонів та оздоровчих центрів, вартість покупки вітчизняного пива та рівень щастя місцевих мешканців.