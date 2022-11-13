Несподіваний удар по міжнародному туризму: нове групове зараження сотень туристів може поставити хрест на цілій галузі

Цього тижня світовий туризм отримав новий раптовий удар, який може поставити хрест на цілій галузі – індустрії морських круїзів: після ковідних «історій» туристи і так сахаються від круїзів, а тут новий, причому грандіозний імідживий удар. Так, днями новий «ковідний корабель» пришвартувався в Сіднеї: мова йде про лайнера Majestic Princess, на якому зафіксовано сотні туристів, заражених COVID. Туристів тестують та ізолюють, водночас — що очікувано — звинувачуючи їх у масовому зараженні. Експерти згадують, що саме з «ковідних лайнерів» у 2020 році стартувала практика масових ізоляцій та всесвітньої істерики, і знову дають песимістичні прогнози для круїзних операторів.

«Круїзний лайнер перебуває в максимально можливій мірі готовності COVID для тих, хто перебуває на борту, з попередженням третього рівня», – заявила служба охорони здоров’я Нового Південного Уельсу в Австралії. Це означає, що принаймні 20% людей на ньому заражені коронавірусом. А оскільки на лайнері понад 3 тис. пасажирів та 1 тис. членів екіпажу, інфіковано щонайменше кілька сотень. Місцева преса оперує даними про 800 хворих.

Як додала президент круїзного оператора Carnival Australia Маргеріт Фітцджеральд, інфіковано близько 800 осіб, переважно туристи. “Це 12-денний рейс, і ми почали помічати випадки захворювання приблизно на півдорозі”, – сказала вона. Також вона додала, що інфіковані туристи здебільшого хворі у легкій формі або безсимптомні та ізолюються у своїх каютах. За словами представниці компанії, результат у декілька сотень інфікованих було виявлено після масового тестування туристів. При цьому, на відміну від практики 2020 року, туристів, тест яких виявився негативним, з корабля випускають.

Один із таких випущених туристів додав, що на його думку, круїзний оператор добре впорався з протоколами, але пасажири не слухали інструкцій. «Ми злякалися, коли почули про масові зараження та карантин, але у нас був негативний результат, і Princess Majestic справді добре впоралися з протоколами. Ми носили маски протягом останніх семи днів і були дуже обережні, коли зійшли на берег, але деякі люди просто не звертають уваги на правила безпеки, і в цьому була проблема, люди просто не сприймають COVID серйозно», – заявив пасажир «ковідного лайнера».

Нагадаємо, що після трагічної історії з карантином у Японії на круїзному судні Diamond Princess у лютому 2020 року, а також менш відомих аналогічних історій «ковідних кораблів», круїзні оператори потрапили у серйозну кризу: туристи стали шарахатися від кораблів як від потенційних карантинних розсадників. Тим більше, ніхто не хотів опинитися в ізоляції плавучому «шпиталі». І ось «ковідний корабель» знову стоїть біля причалу.