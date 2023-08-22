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Негідні вчинки батьків під час відпустки, які змушують червоніти їхніх дітей

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Негідні вчинки батьків під час відпустки, які змушують червоніти їхніх дітей

Підлітки все частіше прагнуть уникнути сімейного відпочинку, і однією з головних причин такого вибору стає поведінка та вчинки батьків під час відпустки. Це питання було порушено у дослідженні, проведеному компанією easyJet Holidays та описаному на сторінках видання Sun.

Згідно з проведеним дослідженням, більша частина близько 1000 опитаних підлітків, які проводять відпустку з сім’єю, визнали, що соромилися поведінки своїх батьків під час відпочинку. У цифрах це становило 54%, і навіть 24% із них виявили бажання уникнути такої відпустки в майбутньому. Переважна більшість, а саме 43%, також підтвердили, що їм доводилося стикатися з незручними ситуаціями під час відпустки.

У чому полягають негідні вчинки батьків?

Варіантів безліч: недоречні жарти, безглузда поведінка на танцмайданчику, хропіння біля басейну, а також одяг, що не відповідає віку, наприклад, вузькі плавки та поєднання шкарпеток із сандалями. Також у списку претензій підлітків – надто активне використання селфі-палок та постійне фотографування, включаючи їх самих. Смішно, що навіть типові «провини» під час відпочинку, такі як надмірна обжерливість за шведським столом або “боротьба за лежаками” з раннього ранку, викликають сором у підлітків.

Однак варто відзначити, що це дослідження було замовлено компанією, яка пропонує послуги “Татового клубу” в готелі на узбережжі Коста-дель-Соль. Цей клуб для тат обіцяє створити “безпечне середовище, де можна навчитися фрісбі, танцям без стресу для м’язів та вигадування сучасних жартів”.

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