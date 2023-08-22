Негідні вчинки батьків під час відпустки, які змушують червоніти їхніх дітей

Підлітки все частіше прагнуть уникнути сімейного відпочинку, і однією з головних причин такого вибору стає поведінка та вчинки батьків під час відпустки. Це питання було порушено у дослідженні, проведеному компанією easyJet Holidays та описаному на сторінках видання Sun.

Згідно з проведеним дослідженням, більша частина близько 1000 опитаних підлітків, які проводять відпустку з сім’єю, визнали, що соромилися поведінки своїх батьків під час відпочинку. У цифрах це становило 54%, і навіть 24% із них виявили бажання уникнути такої відпустки в майбутньому. Переважна більшість, а саме 43%, також підтвердили, що їм доводилося стикатися з незручними ситуаціями під час відпустки.

У чому полягають негідні вчинки батьків?

Варіантів безліч: недоречні жарти, безглузда поведінка на танцмайданчику, хропіння біля басейну, а також одяг, що не відповідає віку, наприклад, вузькі плавки та поєднання шкарпеток із сандалями. Також у списку претензій підлітків – надто активне використання селфі-палок та постійне фотографування, включаючи їх самих. Смішно, що навіть типові «провини» під час відпочинку, такі як надмірна обжерливість за шведським столом або “боротьба за лежаками” з раннього ранку, викликають сором у підлітків.

Однак варто відзначити, що це дослідження було замовлено компанією, яка пропонує послуги “Татового клубу” в готелі на узбережжі Коста-дель-Соль. Цей клуб для тат обіцяє створити “безпечне середовище, де можна навчитися фрісбі, танцям без стресу для м’язів та вигадування сучасних жартів”.