Названо найдовші авіамаршрути у світі

Чи знали ви, що пасажири рейсу Нью-Йорк — Сінгапур, щоб дістатися пункту призначення, мають знаходитися майже добу в літаку?
В 2022 році цей авіамаршрут є найдовшим у світі як за довжиною, так і за тривалістю. Щоб долетіти, авіалайнер має подолати відстань у 15 332 км. Середня тривалість такого рейсу становить 18 годин 45 хвилин. Вона може змінюватися, якщо літаку потрібно змінити шлях, або є зустрічний або попутний вітер.
Польоти за найдовшим маршрутом виконує авіакомпанія Singapore Airlines. Для такого рейсу вона замовила спеціальну версію літака Airbus A350-900 ULR. ULR розшифровується як Ultra Long Range – наддалекий.
Спеціальний літак
Airbus A350-900 ULR може подолати відстань у 15 332 км без проміжних посадок на дозаправку завдяки збільшеній місткості паливних баків. Її збільшили на 24 000 літрів до 165 000 літрів. Для цього не встановлювали додаткові баки, а лише модифікували існуючу паливну систему.
Звичайні Airbus A350-900 Singapore Airlines для далеких відстаней мають 253 крісла та три салони: бізнес, преміального економічного та економ-класу.
Версія для наддалеких маршрутів має лише 161 крісло та взагалі не має салону економ-класу. В авіакомпанії вирішили, що пасажирам на звичайних кріслах буде дуже важко провести майже добу у замкненому просторі.
Саме тому з Сінгапуру до Нью-Йорка літає Airbus A350-900 ULR, в якому є лише бізнес-клас та преміальний економічний клас.
У бізнес-класі крісло розкладається в горизонтальне ліжко. У преміальному економічному класі крісла мають більшу ширину у порівнянні з економ-класом та більший кут нахилу для відпочинку в польоті.
ТОП-10 наддалеких авіамаршрутів
Організація з аналізу даних в авіації OAG склала перелік ТОП-10 наддалеких авіамаршрутів, які авіакомпанії виконують на регулярній основі.
|Маршрут
|Довжина
|Тривалість за розкладом
|Авіакомпанія, що літає
|1. Нью-Йорк (Джона Кеннеді) – Сінгапур
|15 332 км
|18 годин 30 хвилин
|Singapore Airlines
|2. Нью-Йорк (Ньюарк) – Сінгапур
|15 329 км
|18 годин 30 хвилин
|Singapore Airlines
|3. Лондон (Хітроу) – Перт
|14 499 км
|16 годин 35 хвилин
|Qantas
|4. Окленд – Нью-Йорк (Джона Кеннеді)
|14 209 км
|15 годин 55 хвилин
|Air New Zealand
|5. Лос-Анджелес – Сінгапур
|14 096 км
|17 годин 50 хвилин
|Singapore Airlines
|6. Даллас/Форт-Верт – Сідней
|13 802 км
|17 годин 5 хвилин
|Qantas
|7. Нью-Йорк (Джона Кеннеді) – Маніла
|13 691 км
|17 годин 10 хвилин
|Philippine Airlines
|8. Сан-Франциско – Сінгапур
|13 575 км
|17 годин 35 хвилин
|Singapore Airlines
|9. Атланта – Йоганнесбург
|13 573 км
|15 годин 10 хвилин
|Delta Air Lines
|10. Дубай – Лос-Анджелес
|13 395 км
|16 годин 15 хвилин
|Emirates
Виявилося, що загалом чотири з них – це рейси Singapore Airlines. Авіакомпанія літає з Сінгапуру до Нью-Йорк одразу в два аеропорти – Джона Кеннеді та Ньюарк. Рейс в Ньюарк лише на 3 кілометри коротше, ніж найдовший рейс у світі в аеропорт Джона Кеннеді.
Також в маршрутній мережі авіакомпанії рейси між Сінгапуром та Лос-Анджелесом, Сінгапуром та Сан-Франциско. Вони зайняли відповідно п’яте та восьме місце у ТОП-10 найдовших авіамаршрутів.