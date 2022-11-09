Названо найдовші авіамаршрути у світі

Чи знали ви, що пасажири рейсу Нью-Йорк — Сінгапур, щоб дістатися пункту призначення, мають знаходитися майже добу в літаку?

В 2022 році цей авіамаршрут є найдовшим у світі як за довжиною, так і за тривалістю. Щоб долетіти, авіалайнер має подолати відстань у 15 332 км. Середня тривалість такого рейсу становить 18 годин 45 хвилин. Вона може змінюватися, якщо літаку потрібно змінити шлях, або є зустрічний або попутний вітер.

Польоти за найдовшим маршрутом виконує авіакомпанія Singapore Airlines. Для такого рейсу вона замовила спеціальну версію літака Airbus A350-900 ULR. ULR розшифровується як Ultra Long Range – наддалекий.

Спеціальний літак

Airbus A350-900 ULR може подолати відстань у 15 332 км без проміжних посадок на дозаправку завдяки збільшеній місткості паливних баків. Її збільшили на 24 000 літрів до 165 000 літрів. Для цього не встановлювали додаткові баки, а лише модифікували існуючу паливну систему.

Звичайні Airbus A350-900 Singapore Airlines для далеких відстаней мають 253 крісла та три салони: бізнес, преміального економічного та економ-класу.

Версія для наддалеких маршрутів має лише 161 крісло та взагалі не має салону економ-класу. В авіакомпанії вирішили, що пасажирам на звичайних кріслах буде дуже важко провести майже добу у замкненому просторі.

Саме тому з Сінгапуру до Нью-Йорка літає Airbus A350-900 ULR, в якому є лише бізнес-клас та преміальний економічний клас.

У бізнес-класі крісло розкладається в горизонтальне ліжко. У преміальному економічному класі крісла мають більшу ширину у порівнянні з економ-класом та більший кут нахилу для відпочинку в польоті.

ТОП-10 наддалеких авіамаршрутів

Організація з аналізу даних в авіації OAG склала перелік ТОП-10 наддалеких авіамаршрутів, які авіакомпанії виконують на регулярній основі.

Маршрут Довжина Тривалість за розкладом Авіакомпанія, що літає 1. Нью-Йорк (Джона Кеннеді) – Сінгапур 15 332 км 18 годин 30 хвилин Singapore Airlines 2. Нью-Йорк (Ньюарк) – Сінгапур 15 329 км 18 годин 30 хвилин Singapore Airlines 3. Лондон (Хітроу) – Перт 14 499 км 16 годин 35 хвилин Qantas 4. Окленд – Нью-Йорк (Джона Кеннеді) 14 209 км 15 годин 55 хвилин Air New Zealand 5. Лос-Анджелес – Сінгапур 14 096 км 17 годин 50 хвилин Singapore Airlines 6. Даллас/Форт-Верт – Сідней 13 802 км 17 годин 5 хвилин Qantas 7. Нью-Йорк (Джона Кеннеді) – Маніла 13 691 км 17 годин 10 хвилин Philippine Airlines 8. Сан-Франциско – Сінгапур 13 575 км 17 годин 35 хвилин Singapore Airlines 9. Атланта – Йоганнесбург 13 573 км 15 годин 10 хвилин Delta Air Lines 10. Дубай – Лос-Анджелес 13 395 км 16 годин 15 хвилин Emirates

Виявилося, що загалом чотири з них – це рейси Singapore Airlines. Авіакомпанія літає з Сінгапуру до Нью-Йорк одразу в два аеропорти – Джона Кеннеді та Ньюарк. Рейс в Ньюарк лише на 3 кілометри коротше, ніж найдовший рейс у світі в аеропорт Джона Кеннеді.

Також в маршрутній мережі авіакомпанії рейси між Сінгапуром та Лос-Анджелесом, Сінгапуром та Сан-Франциско. Вони зайняли відповідно п’яте та восьме місце у ТОП-10 найдовших авіамаршрутів.