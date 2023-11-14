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ТуризмЯпонія

Стюардеса обікрала магазин і напала на охоронця у Японії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стюардеса обікрала магазин і напала на охоронця у Японії
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Стюардеса авіакомпанії Singapore Airlines вкусила охоронця, який намагався зупинити її через неоплачену купівлю, і потрапила в поліцію, передає MSNews.

Випадок стався ще 6 листопада у торговому центрі в Японії, проте про це стало відомо лише зараз. Повідомляється, що 33-річна бортпровідниця із Сінгапуру спробувала вкрасти банні рушники та великі сумки загальною вартістю приблизно 10 тисяч ієн.

Дівчина спростувала звинувачення у спробі крадіжки, зазначивши, що збиралася оплатити товари пізніше. Щодо нападу на охоронця, вона заявила, що він притис її.

“Я вкусила його, тому що хотіла, щоб він відпустив мою шию”, – сказала вона.

Поліція заарештувала бортпровідницю, її звинувачують у крадіжці та нанесенні легких травм працівникові магазину.

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