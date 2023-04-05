Всі розділи
ГоловнаТуризмНебо, літак, дівчина: найкрасивіші уніформи стюардес у світі
Туризм

Небо, літак, дівчина: найкрасивіші уніформи стюардес у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Небо, літак, дівчина: найкрасивіші уніформи стюардес у світі

Якщо відпочинок починається на борту літака, то знайомство з авіакомпанією – із зовнішнього вигляду його стюардес. Усміхнені німфи неба завжди привертали увагу пасажирів не лише своїми усмішками, а й стилем. ДІП зібрав для вас добірку найкрасивіших уніформ бортпровідниць з усього світу.

Vueling Airlines

Небо, літак, дівчина: найкрасивіші уніформи стюардес у світі

Мінімалістично, затишно та елегантно. Так можна описати уніформу іспанського лоукостера. Поєднання яскраво-жовтого і приглушеного сірого виглядає актуальним і не пихатим, а сіре пальто на запаху – носибельно, викликає довіру пасажирів. Головне, компанія врахувала побажання співробітників та створила уніформу, на яку не тільки приємно дивитися, а й комфортно носити.

Delta

Небо, літак, дівчина: найкрасивіші уніформи стюардес у світі

Коли за справу береться визнаний дизайнер зі світовим ім’ям, робоча форма перетворюється на справжню модну колекцію. Американський модельєр Зак Позен вибрав для співробітників цієї авіалінії суворі силуети та багаті насичені відтінки – пурпуровий, червоний та сірий. Вийшло естетично та практично.

China Eastern

Небо, літак, дівчина: найкрасивіші уніформи стюардес у світі

Образи цієї китайської авіалінії створив французький будинок із багатою історією Christian Lacroix. Дизайнер поєднав східні мотиви, безпрограшний червоний колір та європейські силуети. Особливо витончено виглядають візерунчасті шарфики та мінімалістичні яскраві ремінці.

Hainan Airlines

Небо, літак, дівчина: найкрасивіші уніформи стюардес у світі

Нова форма цієї китайської авіалінії була представлена на Тижні високої моди в Парижі. Дизайнер Лоренц Сю представив сіро-блакитні відтінки, що відсилають до неба, і вніс традиційні елементи. У результаті вийшла жіночна колекція із національним колоритом.

SkyUp Airlines

Небо, літак, дівчина: найкрасивіші уніформи стюардес у світі

Зміна у стюардес української авіалінії традиційних спідниць на ідеально скроєні помаранчеві брючні костюми викликала свого часу великий ажіотаж і шквал похвали. Від колишньої форми залишилися лише витончені шовкові шарфи.

Qantas

Небо, літак, дівчина: найкрасивіші уніформи стюардес у світі

Австралійський авіаперевізник вирішив виділитися на тлі колег сміливим поєднанням відтінків: плащі з червоними відворотами та сукні з червоними, синіми та рожевими вставками виглядають яскраво, але доречно. Дизайнер Мартін Грант вдало вписав контраст кольорів та гру з лініями у символ компанії – кенгуру.

Singapore Airlines

Небо, літак, дівчина: найкрасивіші уніформи стюардес у світі

Форма сінгапурських бортпровідниць, створена французьким дизайнером П’єром Бальменом у 1968 році, досі має актуальний вигляд. Розроблена ним саронг-кебайя виглядає унікально та екзотично, а різні кольори форми символізують статус та положення стюардеси.

Akasa Air

Небо, літак, дівчина: найкрасивіші уніформи стюардес у світі

Молода індійська авіакомпанія вже задає тренди. Замість застарілих спідниць та підборів їхні співробітниці носять штани та бігають у кросівках. Крім зручності персоналу, компанія думає про збереження планети. Всі елементи їх яскравої помаранчевої форми не тільки зручні і стильні, та й екологічні.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У США, пасажир відчинив двері літака за секунди до зльоту і вийшов через аварійний трап

США
Пасажир літака авіакомпанії Delta, що прямував з Лос-Анджелеса до...

В Австралії, працівників аеропорту звільнили за недбале перевантаження багажу

Туризм
Недбале поводження вантажників з багажем потрапило на камеру і...

Найбільша авіакомпанія Австралії почала пропонувати гарантоване порожнє місце поряд за 19 євро

Австралія
Найбільша авіакомпанія Австралії Qantas знайшла новий спосіб заробітку на...

Deltacron: На Кіпрі виявлено новий варіант короновірусу, гібрид Delta та Omicron

COVID Travel News
Варіант коронавірусу, гібрид штамів Delta та Omicron, був виявлений...

Швейцарія запровадила суворіші вимоги до тестування всіх пасажирів

COVID Travel News
Швейцарія, змінивши свою політику, більше не вимагатиме від мандрівників,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму