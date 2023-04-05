Небо, літак, дівчина: найкрасивіші уніформи стюардес у світі

Якщо відпочинок починається на борту літака, то знайомство з авіакомпанією – із зовнішнього вигляду його стюардес. Усміхнені німфи неба завжди привертали увагу пасажирів не лише своїми усмішками, а й стилем. ДІП зібрав для вас добірку найкрасивіших уніформ бортпровідниць з усього світу.

Vueling Airlines

Мінімалістично, затишно та елегантно. Так можна описати уніформу іспанського лоукостера. Поєднання яскраво-жовтого і приглушеного сірого виглядає актуальним і не пихатим, а сіре пальто на запаху – носибельно, викликає довіру пасажирів. Головне, компанія врахувала побажання співробітників та створила уніформу, на яку не тільки приємно дивитися, а й комфортно носити.

Delta

Коли за справу береться визнаний дизайнер зі світовим ім’ям, робоча форма перетворюється на справжню модну колекцію. Американський модельєр Зак Позен вибрав для співробітників цієї авіалінії суворі силуети та багаті насичені відтінки – пурпуровий, червоний та сірий. Вийшло естетично та практично.

China Eastern

Образи цієї китайської авіалінії створив французький будинок із багатою історією Christian Lacroix. Дизайнер поєднав східні мотиви, безпрограшний червоний колір та європейські силуети. Особливо витончено виглядають візерунчасті шарфики та мінімалістичні яскраві ремінці.

Hainan Airlines

Нова форма цієї китайської авіалінії була представлена на Тижні високої моди в Парижі. Дизайнер Лоренц Сю представив сіро-блакитні відтінки, що відсилають до неба, і вніс традиційні елементи. У результаті вийшла жіночна колекція із національним колоритом.

SkyUp Airlines

Зміна у стюардес української авіалінії традиційних спідниць на ідеально скроєні помаранчеві брючні костюми викликала свого часу великий ажіотаж і шквал похвали. Від колишньої форми залишилися лише витончені шовкові шарфи.

Qantas

Австралійський авіаперевізник вирішив виділитися на тлі колег сміливим поєднанням відтінків: плащі з червоними відворотами та сукні з червоними, синіми та рожевими вставками виглядають яскраво, але доречно. Дизайнер Мартін Грант вдало вписав контраст кольорів та гру з лініями у символ компанії – кенгуру.

Singapore Airlines

Форма сінгапурських бортпровідниць, створена французьким дизайнером П’єром Бальменом у 1968 році, досі має актуальний вигляд. Розроблена ним саронг-кебайя виглядає унікально та екзотично, а різні кольори форми символізують статус та положення стюардеси.

Akasa Air

Молода індійська авіакомпанія вже задає тренди. Замість застарілих спідниць та підборів їхні співробітниці носять штани та бігають у кросівках. Крім зручності персоналу, компанія думає про збереження планети. Всі елементи їх яскравої помаранчевої форми не тільки зручні і стильні, та й екологічні.