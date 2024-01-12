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Названо 10 найдивніших предметів, які люди намагалися пронести до літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо 10 найдивніших предметів, які люди намагалися пронести до літака

Адміністрація транспортної безпеки (TSA) представила свій рейтинг 10 найдивніших предметів, які люди намагалися взяти із собою на борт літака у 2023 році.

Як повідомляється в прес-релізі, TSA перевірила понад 858 мільйонів людей минулого року, і в потоці багажу виявились вельми незвичайні знахідки. Список предметів, які не пройшли перевірку TSA, варіюється від шокуючих до небезпечних.

На 10 місці розташувалися ножі з аніме Наруто, які були знайдені в одному з багажів в аеропорту Логана в Бостоні. Далі йдуть репліки ракет, виявлені в повітряній гавані Міннеаполіс-Сент-Пол.

“У будь-якому випадку, #8 – погана ідея”, – жартівливо прокоментувало агентство, виявивши ніж у “буханці кето-хліба”. TSA зазначає, що цей унікальний випадок трапився в аеропорту Сієтла Такома.

Агентство також виявило пакет метамфетаміну всередині контейнера з порошковою приправою для варіння крабів, 35-міліметровий снаряд, ніж, захований усередині протеза ноги, заряджена зброя в Новому Орлеані та картридж із CO2 для саморобного вибухового пристрою в Сакраменто. Також були знайдені наркотики, заховані всередині підгузки в Нью-Йорку, і “непрацюючий вибуховий пристрій” в енергетичному напої в Талсі.

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