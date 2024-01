Названо 10 найдивніших предметів, які люди намагалися пронести до літака

Адміністрація транспортної безпеки (TSA) представила свій рейтинг 10 найдивніших предметів, які люди намагалися взяти із собою на борт літака у 2023 році.

#3 is an explosive find… no really. Shout out to our officers @FlySMF airport. They detected this IED CO2 cartridge a passenger tried to bring. pic.twitter.com/QkPe5MMmY0 — TSA (@TSA) January 9, 2024

Як повідомляється в прес-релізі, TSA перевірила понад 858 мільйонів людей минулого року, і в потоці багажу виявились вельми незвичайні знахідки. Список предметів, які не пройшли перевірку TSA, варіюється від шокуючих до небезпечних.

На 10 місці розташувалися ножі з аніме Наруто, які були знайдені в одному з багажів в аеропорту Логана в Бостоні. Далі йдуть репліки ракет, виявлені в повітряній гавані Міннеаполіс-Сент-Пол.

#9, we have replica rockets discovered in checked luggage @mspairport. Would you have let this rocket to the top of the list? pic.twitter.com/BIgn5LRz48 — TSA (@TSA) January 9, 2024

“У будь-якому випадку, #8 – погана ідея”, – жартівливо прокоментувало агентство, виявивши ніж у “буханці кето-хліба”. TSA зазначає, що цей унікальний випадок трапився в аеропорту Сієтла Такома.

This firearm is #4 and was discovered at @flyneworleans airport. It was fully loaded with 163 rounds of ammo. If you’re flying with a firearm, please scope out how to properly pack and declare it first: https://t.co/W6ZXxQTzGa pic.twitter.com/krGcCWg64e — TSA (@TSA) January 9, 2024

Агентство також виявило пакет метамфетаміну всередині контейнера з порошковою приправою для варіння крабів, 35-міліметровий снаряд, ніж, захований усередині протеза ноги, заряджена зброя в Новому Орлеані та картридж із CO2 для саморобного вибухового пристрою в Сакраменто. Також були знайдені наркотики, заховані всередині підгузки в Нью-Йорку, і “непрацюючий вибуховий пристрій” в енергетичному напої в Талсі.