Названі найважливіші космічні місії у 2024 році

Після деякого затишшя у світі відновилися космічні перегони, до яких з кожним роком приєднується все більше країн. Які важливі космічні запуски чекають на нас у 2024 році і що вони принесуть людству, розповідає Naukatv.

На місяць

8 січня буде запущено дослідний місячний посадковий модуль Peregrine, створений Astrobotic Technology за контрактом з НАСА.

20 січня Японія запустить модуль SLIM, який спробує прилунитися за найточнішими координатами за всю історію посадок на Місяць.

У лютому стартує місячний посадковий модуль Nova-C, створений приватною американською компанією Intuitive Machines з технологій НАСА. Він принесе із собою науково-дослідний комплекс. А також апарат здатний сідати на існуючі місячні супутники і злітати з них.

У другому півріччі буде запущено місячний посадковий модуль Blue Ghost, створений приватною компанією Firefly Aerospace з Техасу за контрактом із НАСА. Його завданням буде вивчення якості реголіту – породи, яка покриває майже весь Місяць шаром 4-5 метрів.

Листопад ознаменується доставкою на Місяць місяцехода VIPER від НАСА, завданням якого є дослідження вічно затінених областей місячної поверхні та пошук води.

Протягом 2004 року (точні дати поки не повідомляються) Китай планує запустити місію “Чан’є 6”. Вона включає чотири модулі, які сядуть на зворотний бік Місяця і вперше в історії доставлять зі зворотного боку 2 кілограми реголіту. А також ця місія виведе на орбіту перший орбітальний апарат Пакистану.

Сонячна система

Серпень — цього літа планується місія EscaPADE до Марса, що складається з двох орбітальних препаратів. Це спільна розробка Каліфорнійського університету у Берклі та Rocket Lab. Її завдання – вивчення магнітосфери та атмосфери Марса.

Жовтень — планується відразу два значні запуски.

На один із місяців Юпітера – Європу – стартує місія НАСА Europa Clipper. Вчених цікавить океан Європи. Місія покликана з’ясувати, чи існує в океані відповідне середовище для існування позаземного життя.

Космічну місію “Гера” до астероїдів Дідім та Діморф запускає Європейське космічне агентство. Апарат повинен вивчати фізичні властивості астероїдів, орбіти яких нещодавно були змінені шляхом штучного зіткнення.

Космічне пілотування

Лютий — Індія запустить місію Gaganyaan. Місія розпочнеться з випробувальних польотів апаратів, які передують першому польоту з людьми, що планується на 2025 рік. Але поки що капсулу виведуть на орбіту без екіпажу безпілотною ракетою-носієм Mark-3. Друга частина випробувань – політ корабля зі стиковкою – запланована на червень.

Квітень відбудеться випробувальний політ на МКС приватного корабля Starliner Boeing з астронавтами Бутчем Вілмором і Суні Вільямсом. Цей політ перевірить можливості системи Starliner: наскільки добре вона справляється із завданням відправляти екіпажі із Землі на МКС і назад.

Крім того, у квітні відбудеться перший в історії вихід у відкритий космос, який фінансує приватна особа. Мільярдер Джаред Ісаакман відправляє на орбіту приватну космічну місію Polaris Dawn на кораблі Crew Dragon.

Листопад – місія Артеміда II планує вивести астронавтів на місячну орбіту, а потім повернути їх додому. Це має стати проміжним кроком до нової висадки людей на Місяць. Місія здійснюється НАСА.

Протягом усього 2024 року продовжаться активні польоти кораблів із екіпажами китайської космічної станції “Тяньгун”. Вони транспортуватимуть та обмінюватимуть космонавтів, які працювали на орбіті та на МКС. Також заплановано туристичні польоти на МКС та суборбітальні висоти.

У 2024 році продовжаться регулярні польоти кораблів з екіпажами до МКС, китайської космічної станції “Тяньгун” та повернення космонавтів, які працювали на орбіті. Плануються також комерційні (туристичні) польоти на МКС та на суборбітальні висоти.