Названі найкращі салони бізнес-класу у світі

Dip.org.ua з посиланням на Breaking Travel News розповідає про десять найкращих салонів бізнес-класу з усього світу.

Singapore Airlines визнана провідною авіакомпанією Азії за версією World Travel Awards. На борту літаків Airbus A350 і Boeing 787 сидіння розкладається в повноцінне ліжко з підлокітниками, що опускаються. Конфігурація сидінь 1-2-1 означає більше особистого простору та свободи, незалежно від того, де ви сидите.

Є кілька місць для зберігання вашого ноутбука, документів та дорожнього приладдя, а на бізнес-панелі є всі необхідні підключення. Від класики до найпопулярніших блокбастерів – дивіться їх на сенсорному екрані високої чіткості. На обід можна замовити страву від міжнародної кулінарної групи шеф-кухарів із меню Book the Cook. Їжа подається на тонкій порцеляні.

На думку тих, хто голосував на World Travel Awards, Emirates визнана провідною авіакомпанією світу. Пасажири можуть розслабитися та відпочити в комфортних каютах, відправити електронну пошту, написати наступний розділ своєї книги або завантажити блог прямо на борту. Мандрівникам доступні напої з особистого міні-бару та нескінченні розваги на широкому екрані.

Все найнеобхідніше їсти для чоловіків і жінок, від ручних дзеркал і крему для обличчя до бальзаму для губ та піни для гоління, і все це в елегантно оформленому косметичному наборі, який можна взяти з собою у подорож.

Air France – провідна авіакомпанія світу в Європі за результатами голосування на World Travel Awards. Ексклюзивний, зручний та спокійний простір служить офісом, рестораном, розважальним залом та спальнею. Ексклюзивне меню, створене шеф-кухарем – володарем зірки Мішлен, французькі вина.

Домашній комфорт JetBlue пропонує пасажирам бізнес-класу новий салон Mint. Сидіння, що розкладаються, ексклюзивна система сну може похвалитися найбільшим телевізором в авіакомпанії США. Бездротова зарядка і освітлення, що настроюються, спеціальні місця для зберігання і куточок для взуття, ноутбука і багато іншого. JetBlue – тризіркова авіакомпанія SkyTrax.

Etihad Airways пропонує пасажирам бізнес-класу індивідуальний підхід. Сидіння має регульований підголовник, опору для спини та функції жорсткості подушки: висота комфорту та простору. При тривалих перельотах він розкладається на повністю плоске ліжко.

У авіакомпанії є обіднє меню на весь день зі знаменитим бутербродом зі стейком та солодкими частуваннями. Etihad Airways є провідною авіакомпанією світу в бізнес-класі, які на думку голосували на World Travel Awards.

Переліт бізнес-класом японської авіакомпанії All Nippon Airways дає пасажирам доступ до кімнати з широкими сидіннями з окремими дверима, які відкривають прямий доступ до проходу. Великий 24-дюймовий монітор з роздільною здатністю 4K та широкий стіл підходять для комфортної роботи.

All Nippon Airways визнано провідною культурною авіакомпанією Азії за результатами голосування на World Travel Awards.

Saudia, яка раніше діяла як Saudi Arabian Airlines, – флагманська авіакомпанія Саудівської Аравії. Компанія пропонує мандрівникам бізнес-класу середовище для відпочинку та для роботи. Крісла досить широкі, з великим нахилом спинки та великою відстанню між сидіннями, що забезпечує оптимальний простір для ніг. Підголовники оснащені регульованими м’якими крильцями для максимального комфорту, а самі сидіння мають ергономічну конструкцію, що забезпечує стабільну поперекову підтримку, що дуже важливо на далеких рейсах. Усі крісла обладнані спеціальними моніторами.

Інноваційне планування бізнес-класу Oman Air має прямий доступ до проходу, регульовані перегородки та ліжко. 17-дюймовий персональний монітор, навушники з шумозаглушенням, USB-порт на кожному сидінні, живлення для ноутбука та регульована персональна лампа для читання.

Гостей преміум-класу зустрічають традиційною оманською кавою “кахва” та фініками найвищої якості. Повечеряти перевізник пропонує спеціально розробленими закусками та основними стравами. Oman Air визнано провідною авіакомпанією світу за якістю обслуговування клієнтів за результатами голосування на World Travel Awards.

Першокласний комфорт та усамітнення бізнес-класу в Lufthansa. Доступ до залу очікування та пріоритетна посадка в аеропорту, додатковий безкоштовний багаж та ексклюзивне бортове харчування. Сидіння трансформується у ліжко завдовжки майже два метри.

Дизайн відкритого планування, розташування сидінь та ніжна кольорова гама створюють відчуття простору. Меню від провідних шеф-кухарів та найкращий посуд, широкий вибір гарячих та холодних напоїв порадує кожного пасажира.

Lufthansa визнана провідною авіакомпанією Європи у бізнес-класі за результатами голосування на World Travel Awards.

TAP Portugal, національний перевізник Португалії, пропонує ексклюзивний сервіс, індивідуальне обслуговування та максимальний комфорт. Розкладні сидіння перетворюються на ліжка з антиалергенними подушками, покритими м’якою тканиною.

У меню основна увага приділяється португальським продуктам та традиційним десертам, тому авіакомпанія демонструє найкраще з того, що країна може запропонувати світові. Страви супроводжуються вибором виключно португальських вин.

TAP була удостоєна звання провідної авіакомпанії світу в Африці за результатами голосування на World Travel Awards.