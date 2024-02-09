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Два літаки зіткнулися в аеропорту Бостона

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Два літаки зіткнулися в аеропорту Бостона

Два літаки авіакомпанії JetBlue потрапили в аварію в міжнародному бостонському аеропорту Логан, передає AviationSource News.

Передбачається, що зіткнення сталося, коли один літак в’їжджав на протиобмерзлий майданчик і зачепив хвостом інший літак. За даними сайту RadarBox.com, у цьому інциденті брали участь два літаки: N2157J та N956JT.

“Ліве крило літака Airbus A321neo рейсу 777 авіакомпанії JetBlue вдарилося об правий горизонтальний стабілізатор літака Airbus A321 рейсу 551 авіакомпанії JetBlue близько 6:40 ранку за місцевим часом у четвер, 8 лютого, під час посадки на протиобмерзаючий майданчик” заявило Федеральне агентство цивільної авіації США.

Рейс 777 мав вилетіти до Лас-Вегаса, а рейс 551 – до Орландо. На фотографіях, що поширилися в мережі, видно ступінь пошкодження. Поки неясно, скільки часу потрібно для ремонту обох літаків, щоб вони могли виконувати комерційні рейси.

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