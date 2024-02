Два літаки зіткнулися в аеропорту Бостона

Два літаки авіакомпанії JetBlue потрапили в аварію в міжнародному бостонському аеропорту Логан, передає AviationSource News.

Передбачається, що зіткнення сталося, коли один літак в’їжджав на протиобмерзлий майданчик і зачепив хвостом інший літак. За даними сайту RadarBox.com, у цьому інциденті брали участь два літаки: N2157J та N956JT.

#INCIDENT | It has emerged that two JetBlue aircraft have suffered a ground collision at Boston Logan International Airport.

