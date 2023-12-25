Найпопулярніший пляж Таїланду накрило “неприємне” природне явище

На популярному туристичному пляжі Патонг на Пхукеті туристи поскаржилися на неприємне явище. Їх обурює активне цвітіння водоростей та характерний гнилий запах, через які вони не можуть купатися в морі.

Щоб уникнути масового відтоку відпочивальників із найпопулярнішого пляжу регіону, влада направила співробітників на розчищення узбережжя та води, повідомило видання The Phuket News.

Цвітіння водоростей на пляжі Патонг (Пхукет) – це природне явище, звичайне для кінця січня – березня кожного року. Однак цього року водорості зацвіли раніше, ніж звичайно.

Фізичні особливості затоки Патонга та відсутність сильного вітру та хвиль створюють сприятливі умови для змішування води з каналу “Пак Банг” з водою пляжу, сприяючи зростанню рослин.

За даними екологів, водорості відіграють важливу роль в екосистемі. Однак у деяких випадках, коли їхнє цвітіння стає надлишковим або коли певні види водоростей виділяють токсини, це може створювати проблеми для місцевої фауни та флори, а також для туристів.

Місцева влада щодня проводить роботи зі збирання морських водоростей. Уточнювалося, що цього разу їхній “улов” був максимальним – три тонни. Очищення пляжу та води необхідне, кажуть туристи, оскільки це запобігає появі неприємних запахів та зберігає привабливість узбережжя.