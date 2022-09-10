Найбільша авіакомпанія Австралії почала пропонувати гарантоване порожнє місце поряд за 19 євро

Найбільша авіакомпанія Австралії Qantas знайшла новий спосіб заробітку на туристах, які хочуть гарантовано летіти з сусіднім кріслом. За нову послугу перевізник просить мандрівників доплачувати – приблизно 19 євро.

Як пояснив перевізник, авіакомпанія пропонує таку можливість своїм пасажирам на шести внутрішніх маршрутах у рамках пілотної схеми. Опція «Без сусідів» дозволить туристам економ-класу заплатити певну суму, щоб зберегти місце поряд з ними порожнім.

Будь-хто, хто забронював місце на рейсі, який не заповнений за 48 годин до вильоту, отримає електронного листа з пропозицією оплатити послугу, щоб зберегти вільне місце поряд для комфортнішого польоту. Якщо літак буде заповнено пізніше через запізнілі бронювання, пасажирам повернуть гроші. Але якщо схема виявиться успішною, вона може бути розширена на міжнародному рівні.

Qantas – не єдина авіакомпанія, що пропонує цю послугу. Так, національна авіакомпанія Об’єднаних Арабських Еміратів Etihad Airways вже запровадила аналогічну опцію ще 2017 року. Клієнти можуть зробити ставку на місце, коли вони бронюють свій основний квиток онлайн, і в разі успіху одержують повідомлення за 30 годин до вильоту.

Emirates також пропонує аналогічну послугу: пасажири можуть забронювати цілий ряд для себе приблизно за 88 євро. Система бронювання дозволяє мандрівникам викуповувати до трьох вільних місць на своїх рейсах за ціною від 43 євро.

Втім, туристи мають дешевші способи спробувати зберегти місця в літаку поряд з ними. Так, Гілберт Отт з God Saves The Points раніше показав найкращий спосіб отримати цілу низку вільних місць. За його словами, для початку потрібно обрати рейс, який буде якомога порожнішим.

При бронюванні рейсу більшість авіакомпаній показують, які місця залишилися, і можна швидко оцінити, чи розпродані квитки на літак, якщо мова йде не про бронювання за місяці вперед. Або можна оплатити $10 за доступ до сайту ExpertFlyer.com, який покаже туристу, скільки місць залишилося на його рейсі, що цікавить його. «Якщо ви це зробите, ви зможете точно бачити, скільки квитків ще не продано в кожному салоні на кожен рейс будь-якої авіакомпанії щодня», – заявив він.