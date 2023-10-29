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Складено рейтинг найбезпечніших країн для жінок-туристів у 2023 році

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Складено рейтинг найбезпечніших країн для жінок-туристів у 2023 році

У сучасному світі жінки все частіше подорожують одні й головне у цьому питанні – безпека. Ця стаття є огляд країн, де вони можуть почуватися захищеними під час своїх пригод. Експерти відзначили різні регіони світу, де гостинність, культура та безпека об’єдналися, щоб зробити подорожі для жінок ексклюзивними та комфортними.

Іспанія

Складено рейтинг найбезпечніших країн для жінок-туристів у 2023 році

Іспанія заслужено вважається однією з найбезпечніших країн для жінок. Тут активно ведеться робота із захисту та підтримки їх прав. Крім того, це дивовижна країна з багатою різноманітністю пам’яток — Саграда Фамілія, Альгамбра, Парк Гуель, Акведук в Сеговії та інше.

Норвегія

Складено рейтинг найбезпечніших країн для жінок-туристів у 2023 році

Ця країна вирізняється високими показниками безпеки для жінок, а Осло вважається столицею з одним із найнижчих рівнів злочинності. Норвегія – дивовижна країна з великою кількістю місць для відвідин. Ви можете дослідити фіорди, здійснити піші походи або піднятися в гори — звідусіль відкриється чудовий краєвид.

Нідерланди

Складено рейтинг найбезпечніших країн для жінок-туристів у 2023 році

Ця європейська країна вирізняється суворими законами проти насильства над жінками. Нідерланди приваблюють туристів своїми мальовничими селами, тюльпановими полями та культурними пам’ятками, включаючи Рейксмузей в Амстердамі.

Швейцарія

Складено рейтинг найбезпечніших країн для жінок-туристів у 2023 році

Швейцарія займає одне з перших місць за низьким рівнем насильства завдяки суворим заходам щодо безпеки та збільшення суспільної обізнаності. Будучи в цій країні, ви можете відчути себе одразу в кількох країнах Європи. Все тому що в різних регіонах Швейцарії розмовляють різними мовами: у Цюріху — німецькою, у Женеві — французькою, у Тичино — італійською.

Японія

Складено рейтинг найбезпечніших країн для жінок-туристів у 2023 році

Японія вважається однією з найбезпечніших країн у світі зі щорічним рівнем злочинів лише 0,2 випадки на 100 000 жінок. Незважаючи на типові ризики, такі як кишенькові крадіжки, ця країна залишається безпечною як для чоловіків, так і для жінок, особливо щодо насильства. Неважливо, хто ви – поціновувач мистецтва чи культури аніме, любитель активного відпочинку чи мегаполісів, гурман чи просто хочете позасмагати на пляжі – Японія може запропонувати вам усе це і навіть набагато більше.

Франція

Складено рейтинг найбезпечніших країн для жінок-туристів у 2023 році

Ця країна створила правову базу для захисту жінок від домашнього насильства та не допускає дискримінації прав жінок. Важливі юридичні заходи у французькому законодавстві надають медичним працівникам право порушувати конфіденційність пацієнтів у разі домашнього насильства.

Франція може запропонувати не лише чудові фото на тлі Ейфелевої вежі. Ви можете відвідати Лувр, Собор Паризької Богоматері (зовсім незабаром він відчинить двері для відвідувачів), відправитися на екскурсію на виноробні та лавандові поля в Провансі.

До речі, популярний туристичний додаток Bounce склав рейтинг найбезпечніших країн для жінок-мандрівниць.

Топ-15 країн виглядає так:

  • Іспанія
  • Норвегія
  • Нідерланди
  • Ірландія
  • Австрія
  • Словенія
  • Швейцарія
  • Бельгія
  • Португалія
  • Швеція
  • Німеччина
  • Японія
  • Польща
  • Великобританія
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