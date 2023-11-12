Всі розділи
ГоловнаТаїландНа Пхукеті туристів закликають взяти участь у донорській кампанії через брак крові
ТаїландТуризм

На Пхукеті туристів закликають взяти участь у донорській кампанії через брак крові

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Пхукеті туристів закликають взяти участь у донорській кампанії через брак крові

Із закликом про допомогу влада звернулася до туристів на Пхукеті. Їх закликають взяти участь у донорській кампанії через брак крові, яка, можливо, врятує життя іншим туристам, які потрапили в біду.

«З початком високого туристичного сезону острів стикається з критичною нестачею крові, особливо для резус-негативного типу, що спонукало всю провінцію провести кампанію зі здачі крові протягом цього місяця. Заклик до здачі крові було оприлюднено Рятувальною командою волонтерів Пхукета, єдиною рятувальною службою на острові, до складу якої входить іноземець, Вінсент Моделл, волонтер та інструктор із Великобританії, який сам є постійним донором крові», – пише видання Thaiger.

За його словами, збільшення кількості міжнародних рейсів і туристів також означає збільшення кількості пацієнтів, які потребують переливання крові, внаслідок очікуваного зростання кількості нещасних випадків та небезпечних для життя станів.

Однак проблема в тому, що серед тайців критично мало число резус-негативних донорів крові. Академічні дослідження показують, що лише близько 0,3% тайців «негативні», на відміну від 15% жителів Заходу.

«Тайці не можуть надати достатньої кількості резус-негативної крові в банки крові, тому що у них її немає. Тільки інші іноземці можуть допомогти, коли туриста потрібно врятувати, і підготовка має бути зроблена заздалегідь», – заявили волонтери.

Вони також додали, що заклик знайшов відгук, але поки, враховуючи, що кров можна здавати лише один раз на три місяці, поточного пулу донорів недостатньо для задоволення попиту, що зростає, в лікарнях Пхукету, особливо з наближенням високого сезону і дорожньо-транспортними пригодами, що почастішали, та іншими надзвичайними ситуаціями.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Кармагеддон насувається на Таїланд, і це зовсім не ураган чи тайфун

Таїланд
Високий попит іноземних туристів на відпочинок на головному тайському...

В Таїланді спецназ штурмом узяв віллу, де були російські туристи

Таїланд
Після відмови туриста постати перед владою Пхукету на курортному...

У Таїланді випущено попередження про небезпеку: у Паттайї почався хаос

Таїланд
Погода та зливи продовжують псувати відпочинок туристам у Таїланді...

Російський турист витратив у Таїланді всі гроші і два тижні бомжував в аеропорту

Росія
Росіянин повернувся додому з Таїланду, провівши в аеропорту Пхукет...

На пляжі Пхукета виявлено синій дракон: туристів закликали не наближатися

Таїланд
На пляжі Карон на тайському острові Пхукет, куди нещодавно...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму