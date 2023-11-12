На Пхукеті туристів закликають взяти участь у донорській кампанії через брак крові

Із закликом про допомогу влада звернулася до туристів на Пхукеті. Їх закликають взяти участь у донорській кампанії через брак крові, яка, можливо, врятує життя іншим туристам, які потрапили в біду.

«З початком високого туристичного сезону острів стикається з критичною нестачею крові, особливо для резус-негативного типу, що спонукало всю провінцію провести кампанію зі здачі крові протягом цього місяця. Заклик до здачі крові було оприлюднено Рятувальною командою волонтерів Пхукета, єдиною рятувальною службою на острові, до складу якої входить іноземець, Вінсент Моделл, волонтер та інструктор із Великобританії, який сам є постійним донором крові», – пише видання Thaiger.

За його словами, збільшення кількості міжнародних рейсів і туристів також означає збільшення кількості пацієнтів, які потребують переливання крові, внаслідок очікуваного зростання кількості нещасних випадків та небезпечних для життя станів.

Однак проблема в тому, що серед тайців критично мало число резус-негативних донорів крові. Академічні дослідження показують, що лише близько 0,3% тайців «негативні», на відміну від 15% жителів Заходу.

«Тайці не можуть надати достатньої кількості резус-негативної крові в банки крові, тому що у них її немає. Тільки інші іноземці можуть допомогти, коли туриста потрібно врятувати, і підготовка має бути зроблена заздалегідь», – заявили волонтери.

Вони також додали, що заклик знайшов відгук, але поки, враховуючи, що кров можна здавати лише один раз на три місяці, поточного пулу донорів недостатньо для задоволення попиту, що зростає, в лікарнях Пхукету, особливо з наближенням високого сезону і дорожньо-транспортними пригодами, що почастішали, та іншими надзвичайними ситуаціями.