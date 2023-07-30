На Пхукеті туристам заборонили купатися у морі

Туристам на Пхукеті заборонили купатися в морі через сильні дощі і появу небезпечних хвиль. Згідно з попередженням відділення метеорологічного департаменту Таїланду та Південно-Західного метеорологічного центру (TMD), з 30 липня по 2 серпня на острові та в сусідніх провінціях Андаманського узбережжя очікуються сильні опади та посилення вітрових хвиль заввишки до 3 метрів.

За даними порталу Phuket News, період несприятливих погодних умов та підвищеної небезпеки розпочався сьогодні, 30 липня. Відомо, що потужні зливи захопили Ранонг, Пханг Нга, Пхукет та Крабі.

«Через сильні дощі та суворі умови слід бути обережними. Вітрові хвилі у верхній частині Андаманського моря посилюватимуться, досягаючи 2-3 метрів заввишки і понад 3 метри в районах з грозами та поблизу. Всім судам слід бути обережними і уникати судноплавства в зонах грозових дощів. Невеликим судам у верхній частині Андаманського моря слід триматися подалі», — йшлося у повідомленні.

Через небезпечні умови на пляжах, переважно західного узбережжя, встановлені червоні прапори, що забороняють купання. Відпочиваючим рекомендовано заходити в море лише у зонах, відмічених жовто-червоними прапорами, де чергують рятувальники.

Нагадаємо, плавати у морі під час розгулу стихії вкрай небезпечно. Буквально на два дні раніше рятувальники популярного пляжу Патонг опублікували відео чудового порятунку. А наступного дня від групи інших рятувальників надійшло повідомлення про те, що розгорнуто пошуково-рятувальну операцію заради іншого туриста, який зник під час купання на пляжі Свободи, розташованого в південно-західному напрямку від Патонга. Краще перечекати негоду, ніж ризикувати життям, зауважили вони. Зрештою, замість пляжного відпочинку можна дослідити інші цікаві місця на острові, такі як музеї, храми, ринки чи торгові центри.