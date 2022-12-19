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ТаїландТуризм

На Пхукеті для туристів запустили додаток для замовлення Тук-Туків: ціни обіцяють суттєво знизити

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На Пхукеті для туристів запустили додаток для замовлення Тук-Туків: ціни обіцяють суттєво знизити

Тайська популярна програма для замовлення таксі Grab має намір вже на початку наступного року розширити свій асортимент, причому на найпопулярніший і доступний для туристів сегмент перевезення пасажирів. За інформацією компанії, з січня на Пхутеку для туристів запустять додаток для замовлення Тук-Туків. Причому ціни обіцяють суттєво знизити.

Загалом, як повідомила тайська преса компанія GrabTukTuk новий додаток буде включати близько 100 автомобілів тук-тук для зручності туристів. Згідно із заявою компанії, це допоможе «місцевим мешканцям та туристам бронювати місцеві послуги тук-туку», а також «підтримає місцевих водіїв». Ціни при цьому обіцяють тримати на доступному рівні, а також боротися із шахраями.

«Додаток спрямований на підвищення стандартів тарифів, якості обслуговування та безпеки послуг таксі на Пхукеті. Ми також розраховуємо, що факт його наявності та зручність спонукає місцевих жителів використовувати свої автомобілі для легального заробітку чи додаткового доходу», – заявив головний виконавчий директор Grab Thailand Воррачат Лакханарой. Експерти компанії також запросили місцевих водіїв тук-туків подати заявку на партнерство.

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