Експерти назвали 10 самих “інстаграмних” готелів світу

Якщо вам важлива естетика і ви любите публікувати все найкрасивіше в Instagram, то ця стаття для вас. У ній зібрані 10 самих “інстаграмних” готелів у світі. Докладніше розповідає Femme.

The Island Houses на Балі

Колекція чудових вілл у Семін’яку (пляжний курорт в Індонезії, розташований у південній частині острова Балі) – ще одна причина, через яку відпочинок на Балі став популярним. Бутік-готель пропонує зануритися в атмосферу поєднання з природою, пропонуючи постояльцям не тільки комфортні номери, а й інстаграмні локації на території.

The Dunmore на Багамах

Цей суперкласичний курорт на острові Харбор стане ідеальним місцем для відпочинку з великою родиною, а в милому ресторані можна зробити дуже красиві фотографії.

Le Riad Yasmine в Марракеш

Було б легко заповнити весь цей список готелями в Марокко, але якщо ми виберемо тільки один, то нехай буде бутік-готель Le Riad Yasmine.

The Surfrider Hotel в Малібу

Нещодавно відремонтований мотель 50-х років у Малібу не може залишити нікого байдужим. Чудовий інтер’єр та узбережжя океану, що ще потрібно для кадрів у соціальних мережах?

Hoshinoya в Фудзі

На цьому хіпстерському майданчику біля підніжжя гори Фудзі є все, що ви хотіли б сфотографувати. Мінімалістичні будиночки, неймовірні пейзажі та ідеальний японський сніданок зачаровують та залишають лише найприємніші спогади.

Grotta Palazzesse в Італії

У випадку класичного середземноморського готелю вся справа в ресторані, який знаходиться в природній печері поряд з морем.

El Rey у Санта-Фе

Мотель El Rey Court знаходиться в Санта-Фе, недалеко від модного району Васа – популярного серед місцевих мешканців центру розваг. Вперше він відчинив свої двері в 1936 році, одночасно зі знаменитим шосе 66 (одне з перших шосе в системі нумерованих автомагістралей США). Багата історія та гарний інтер’єр здатні закохати вас у готель з першого погляду.

Coqui Coqui у Меріді

Coqui Coqui Merida – наймолодший із усіх існуючих на території Мексики мініатюрних готелів мережі Coqui Coqui. Він стоїть в оточенні тропічних лісів та кокосових дерев, а в його стінах панує епоха декадансу, яка подарувала чимало художніх, музичних та поетичних шедеврів.

Viceroy Los Cabos у Мексиці

Мінімалістський захват. Насолоджуйтесь знімками витончених та шикарних ліній нового готелю Viceroy Los Cabos поряд з мексиканською береговою лінією.

Hotel Villa Honegg в Енетбюргені

Нескінченний басейн з підігрівом, яким можна користуватися цілий рік, обладнаний водяними лавами та джакузі, щоб ви могли милуватися озером та зробити ідеальну фотографію.