Всі розділи
ГоловнаГотеліЕксперти назвали 10 самих "інстаграмних" готелів світу
ГотеліІндонезіяІталія

Експерти назвали 10 самих “інстаграмних” готелів світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Експерти назвали 10 самих

Якщо вам важлива естетика і ви любите публікувати все найкрасивіше в Instagram, то ця стаття для вас. У ній зібрані 10 самих “інстаграмних” готелів у світі. Докладніше розповідає Femme.

The Island Houses на Балі

Експерти назвали 10 самих "інстаграмних" готелів світу

Колекція чудових вілл у Семін’яку (пляжний курорт в Індонезії, розташований у південній частині острова Балі) – ще одна причина, через яку відпочинок на Балі став популярним. Бутік-готель пропонує зануритися в атмосферу поєднання з природою, пропонуючи постояльцям не тільки комфортні номери, а й інстаграмні локації на території.

The Dunmore на Багамах

Експерти назвали 10 самих "інстаграмних" готелів світу

Цей суперкласичний курорт на острові Харбор стане ідеальним місцем для відпочинку з великою родиною, а в милому ресторані можна зробити дуже красиві фотографії.

Le Riad Yasmine в Марракеш

Експерти назвали 10 самих "інстаграмних" готелів світу

Було б легко заповнити весь цей список готелями в Марокко, але якщо ми виберемо тільки один, то нехай буде бутік-готель Le Riad Yasmine.

The Surfrider Hotel в Малібу

Експерти назвали 10 самих "інстаграмних" готелів світу

Нещодавно відремонтований мотель 50-х років у Малібу не може залишити нікого байдужим. Чудовий інтер’єр та узбережжя океану, що ще потрібно для кадрів у соціальних мережах?

Hoshinoya в Фудзі

Експерти назвали 10 самих "інстаграмних" готелів світу

На цьому хіпстерському майданчику біля підніжжя гори Фудзі є все, що ви хотіли б сфотографувати. Мінімалістичні будиночки, неймовірні пейзажі та ідеальний японський сніданок зачаровують та залишають лише найприємніші спогади.

Grotta Palazzesse в Італії

Експерти назвали 10 самих "інстаграмних" готелів світу

У випадку класичного середземноморського готелю вся справа в ресторані, який знаходиться в природній печері поряд з морем.

El Rey у Санта-Фе

Експерти назвали 10 самих "інстаграмних" готелів світу

Мотель El Rey Court знаходиться в Санта-Фе, недалеко від модного району Васа – популярного серед місцевих мешканців центру розваг. Вперше він відчинив свої двері в 1936 році, одночасно зі знаменитим шосе 66 (одне з перших шосе в системі нумерованих автомагістралей США). Багата історія та гарний інтер’єр здатні закохати вас у готель з першого погляду.

Coqui Coqui у Меріді

Експерти назвали 10 самих "інстаграмних" готелів світу

Coqui Coqui Merida – наймолодший із усіх існуючих на території Мексики мініатюрних готелів мережі Coqui Coqui. Він стоїть в оточенні тропічних лісів та кокосових дерев, а в його стінах панує епоха декадансу, яка подарувала чимало художніх, музичних та поетичних шедеврів.

Viceroy Los Cabos у Мексиці

Експерти назвали 10 самих "інстаграмних" готелів світу

Мінімалістський захват. Насолоджуйтесь знімками витончених та шикарних ліній нового готелю Viceroy Los Cabos поряд з мексиканською береговою лінією.

Hotel Villa Honegg в Енетбюргені

Експерти назвали 10 самих "інстаграмних" готелів світу

Нескінченний басейн з підігрівом, яким можна користуватися цілий рік, обладнаний водяними лавами та джакузі, щоб ви могли милуватися озером та зробити ідеальну фотографію.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Складено рейтинг найвідвідуваніших пам’яток світу, результат несподіваний

Туризм
Найвідвідуванішою визначною пам'яткою в самій відвідуваній країні світу виявилися...

Складено рейтинг найбільш завантажених аеропортів світу

США
Міжнародна рада аеропортів (ACI) склала рейтинг повітряних гаваней на...

Складено рейтинг найкращих міст Європи для туризму

ЄС
Компанія VisaGuideWorld опитала більше тисячі мандрівників, щоб обрати найкращу...

Пасажир Turkish Airlines наклав на себе руки на борту літака

Туреччина
Борт Turkish Airlines, який вилетів маршрутом Стамбул — Марракеш,...

Складено рейтинг самих “найспокійніших” аеропортів Європи

Велика Британія
Компанія StressFreeCarRental, що надає послуги з оренди автомобілів, зібрала...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму