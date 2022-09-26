Міжнародний туризм відновився на 60% від рівня, що існував до пандемії

Міжнародний туризм продовжує демонструвати явні ознаки відновлення: за перші сім місяців 2022 року кількість прибулих досягла 57% від рівня, що існував до пандемії.

Згідно з останніми даними барометра всесвітнього туризму ЮНВТО, кількість міжнародних туристів зросла майже втричі з січня до липня 2022 року (+172%) порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Це означає, що сектор відновився майже на 60% рівня, що існував до пандемії. Причина – високий відкладений попит на міжнародні поїздки, а також ослаблення та скасування обмежень на поїздки на сьогоднішній день. Станом на 19 вересня 2022 року у 86 країнах не було обмежень, пов’язаних із COVID-19.

Генеральний секретар ЮНВТО Зураб Пололікашвілі зазначив: «Туризм продовжує неухильно відновлюватися, проте залишається низка проблем, від геополітичних до економічних. Цей сектор повертає надію та можливості людям у всьому світі. Зараз також настав час переосмислити туризм, його напрямок та те, як він впливає на людей та планету».

За оцінками, за цей період 474 мільйони туристів здійснили міжнародні поїздки порівняно зі 175 мільйонами за ті самі місяці 2021 року. При цьому у червні та липні 2022 року було зареєстровано 207 мільйонів міжнародних прибутків разом узятих — більш ніж удвічі більше, ніж за ті самі два місяці минулого року. На ці місяці припадає 44% від загальної кількості прибуття, зафіксованих за перші сім місяців 2022 року. Європа прийняла 309 мільйонів туристів, що становить 65% від загальної кількості.

Європа та Близький Схід продемонстрували найшвидше відновлення у січні-липні 2022 року, коли кількість прибулих досягла 74% та 76% від рівня 2019 року відповідно. Європа прийняла майже втричі більше міжнародних туристів, ніж за перші сім місяців 2021 року (+190%), чому сприяв високий внутрішньорегіональний попит та поїздки зі США. У липні кількість прибулих зросла приблизно до 85% рівня 2019 року. Скасування обмежень на поїздки за великою кількістю напрямків також сприяло цим результатам — станом на 19 вересня 2022 року в 44 країнах Європи не було обмежень, пов’язаних із COVID-19.

У січні-липні 2022 року кількість міжнародних прибуття на Близький Схід зросла майже вчетверо порівняно з аналогічним періодом минулого року (+287%). Число прибулих перевищило рівень до пандемії у липні (+3%), чому сприяли високі результати, опубліковані Саудівською Аравією (+121%) після паломництва Хадж.

Північна та Південна Америка (+103%) та Африка (+171%) також зафіксували значне зростання у січні-липні 2022 року порівняно з 2021 роком, досягнувши 65% та 60% від рівня 2019 року відповідно.

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (+165%) за перші сім місяців 2022 року кількість прибулих збільшилася більш ніж удвічі, хоча вона залишалася на 86% нижче за рівень 2019 року, оскільки деякі кордони залишалися закритими для поїздок другорядного характеру.

Високі показники були також зафіксовані в міжнародних пасажирських авіаперевезеннях: за даними IATA, у січні-липні 2022 року вони збільшилися на 234% (на 45% нижче за рівень 2019 року) і відновилися приблизно на 70% від рівня, що існував до пандемії, у липні.