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ТаїландТуризм

Міністерство туризму Таїланду закликає продовжити години роботи нічних клубів та ресторанів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Мінтуризму Таїланду: Необхідно продовжити години роботи нічних клубів та ресторанів хоча б на Пхукеті

Міністерство охорони здоров’я Таїланду виступає категорично проти того, щоб дозволити розважальним закладам країни працювати до 4 години ранку. У свою чергу, Мінтуризму і місцевому турсектору закликають все-таки ввести послаблення хоча б на популярній туристичній вулиці Пхукета Бангла Роуд.

Глава Міністерства туризму та спорту Піпат Ратчакітпракарн зазначив, що лише продовживши години роботи барів, нічних клубів та кафе, галузь зможе принести очікуваний урядом дохід до скарбниці Таїланду наступного року. При цьому відомство відповідно застосувати нововведення не на всі заклади країни, а лише на привабливий для туристів район Бангла, хоча б як експеримент.

«Оскільки влада встановила цільовий показник щодо доходів від туризму на 2023 рік на рівні 80% від 2019 року, при цьому прийняти ми зможемо, ймовірно, лише 50% від допандемійної кількості туристів, у нас має бути механізм збільшення витрат іноземних гостей. Нічні розваги – єдина на сьогодні багатообіцяюча можливість цього досягти», – пояснив Піпат Ратчакітпракарн.

Проте голова МОЗ Анутін Чарнвіракул заявив, що, незважаючи на позитивні аспекти для туризму, заохочення розпивання міцних напоїв у нічний час погіршить епідеміологічну обстановку в регіоні, а заразом і додасть нетверезих водіїв на дорогах.

Доводи обох сторін обговорюватимуться на засіданні нацкомітету на чолі з прем’єр-міністром Праютом Чан-Оча. Сьогодні розважальним закладам країни дозволено працювати максимум до 2 години ночі.

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