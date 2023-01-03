Майже тисяча туристів застрягли на круїзному лайнері через мікроорганізми, що захопили його

Круїзний лайнер Viking Orion був змушений залишатися у відкритому морі між Австралією та Новою Зеландією близько тижня після того, як судну, на корпусі якого було виявлено “біологічне забруднення”, не дозволили пришвартуватися в порту Аделаїди.

Як пише Express.co.uk, сотні пасажирів на борту судна місткістю 930 осіб застрягли приблизно за 12 морських миль від берега за межами австралійських вод у Тасмановому морі. Місцеві чиновники ухвалили, що судно має бути очищене перед повторним входом до портів країни.

За даними Міністерства сільського господарства, рибальства та лісового господарства Австралії, під “біообрастанням” мається на увазі скупчення мікроорганізмів, рослин, водоростей або дрібних тварин. Незважаючи на їхнє природне походження, вони потенційно небезпечні, оскільки можуть сприяти поширенню інвазивних видів, які Міжнародна морська організація визнала “серйозною загрозою світовому океану та збереження біорізноманіття”.

Австралійські офіційні особи пояснили, що контроль “біообростання” є звичайною практикою для всіх суден, що прибувають, і що Viking Orion піддався деяким заходам з очищення для видалення речовини, яке вперше було виявлено в “невеликих кількостях” у середу, 28 грудня.

Сайт відстеження судів Vessel Finder показав, що круїзний лайнер Viking Orion не причалював з того часу, як залишив порт новозеландського Веллінгтона в понеділок, 26 грудня – прийняти його відмовилися одразу кілька портів.

На даний момент лайнер продовжив прямування, проте очікується, що пасажири зможуть залишити судно тільки після його прибуття до Сіднея 4 січня. Таким чином, туристи будуть змушені провести на борту півтора тижні. При цьому вони не зможуть зійти на берег у жодній із запланованих на маршруті зупинок.

Пасажири лайнера Viking Orion вже прозвали в соцмережах цей новорічний круїз “Пекельною подорожжю”. Туристи засмучені, що їхні новорічні плани були повністю зіпсовані і залишилися без довгоочікуваних вражень. Навіть перспектива компенсації їх не тішить, адже багато хто використовував під подорож свою відпустку і вже не зможуть вирушити до нового круїзу, якщо його запропонують як компенсацію.

При цьому зазначається, що це не єдиний круїзний лайнер, який зіткнувся з проблемою. Така ж доля спіткала лайнер Coral Princess, який подорожував у водах навколо Нової Зеландії, після виявлення на його корпусі равликів, нехарактерних для цього району. У результаті пасажири пропустили частину свого маршруту, проте все ж таки зуміли вчасно повернутися додому.

Як повідомляв DIP, круїзні лайнери фактично припинили роботу через пандемію коронавірусу після низки випадків масового інфікування на борту. Тоді одразу кілька лайнерів отримували відмови у прийомі від портів різних країн. У результаті туристи опинялися у пастці на тижні. 2022 року круїзні компанії почали відновлювати рейси.