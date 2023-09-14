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Туризм

Лайнер із сотнями туристів сів на мілину у Гренландії. Допомогти зможуть не скоро

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Лайнер із сотнями туристів сів на мілину у Гренландії. Допомогти зможуть не скоро

Корабель Ocean Explorer сів на мілину в Альпі-фіорді, Гренландія, з 206 пасажирами та членами екіпажу на борту. Лайнер може застрягти на кілька днів, чекаючи на прибуття найближчого корабля на допомогу.

Згідно з заявою Об’єднаного арктичного командування Данії (JAC), судно Ocean Explorer потрапило в біду 12 вересня в Альпі-фіорді, мальовничій ділянці північно-східного національного парку Гренландії, що важко проходить.

Усі пасажири на борту “живі та здорові”, повідомило в середу турагентство Aurora Expeditions, оператор Ocean Explorer.

“Важливо, що безпосередньої небезпеки для них самих, судна чи навколишнього середовища немає”, – йдеться у заяві Aurora Expeditions.

Згідно з заявою, після інциденту найближче інспекційне судно – “Кнуд Расмуссен” – було відправлено на допомогу, але він має пройти 2200 кілометрів, щоб дістатися лайнера. Очікується, що судно досягне Ocean Explorer не раніше ранку п’ятниці за місцевим часом, залежно від погоди.

Як тільки ми зрозуміли, що Ocean Explorer не зможе звільнитися самостійно, ми направили корабель до місця події. Якнайшвидше ми також облетимо це місце, щоб отримати свіжі зображення, які допоможуть нам оцінити ситуацію на місці. Ми також заручилися підтримкою інших судів поблизу. , якщо їхня допомога стане необхідна”, – заявив керівник рятувальної операції Брайан Дженсен.

Він додав, що Ocean Explorer все ще може піти з мілини під час припливу, але в іншому випадку йому допоможе “Кнуд Расмуссен”.

Згідно з офіційним сайтом Aurora Expeditions, корабель був “спеціально побудований для експедиційних подорожей у найвіддаленіші місця світу”. За даними JAC, про інцидент було поінформовано уряд Гренландії, Морське управління Данії та Данську раду з розслідування подій.

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