Лайнер із сотнями туристів сів на мілину у Гренландії. Допомогти зможуть не скоро

Корабель Ocean Explorer сів на мілину в Альпі-фіорді, Гренландія, з 206 пасажирами та членами екіпажу на борту. Лайнер може застрягти на кілька днів, чекаючи на прибуття найближчого корабля на допомогу.

Згідно з заявою Об’єднаного арктичного командування Данії (JAC), судно Ocean Explorer потрапило в біду 12 вересня в Альпі-фіорді, мальовничій ділянці північно-східного національного парку Гренландії, що важко проходить.

Усі пасажири на борту “живі та здорові”, повідомило в середу турагентство Aurora Expeditions, оператор Ocean Explorer.

“Важливо, що безпосередньої небезпеки для них самих, судна чи навколишнього середовища немає”, – йдеться у заяві Aurora Expeditions.

Згідно з заявою, після інциденту найближче інспекційне судно – “Кнуд Расмуссен” – було відправлено на допомогу, але він має пройти 2200 кілометрів, щоб дістатися лайнера. Очікується, що судно досягне Ocean Explorer не раніше ранку п’ятниці за місцевим часом, залежно від погоди.

Як тільки ми зрозуміли, що Ocean Explorer не зможе звільнитися самостійно, ми направили корабель до місця події. Якнайшвидше ми також облетимо це місце, щоб отримати свіжі зображення, які допоможуть нам оцінити ситуацію на місці. Ми також заручилися підтримкою інших судів поблизу. , якщо їхня допомога стане необхідна”, – заявив керівник рятувальної операції Брайан Дженсен.

A luxury cruise ship carrying 206 passengers, including several Americans, is stranded in a Greenland fjord. The trip promised stunning views through the Arctic Circle, costing over $20,000 per person. @sramosABC has more on the rescue operation. https://t.co/IOKelzdfRo pic.twitter.com/Bs5tvDbNHq

— World News Tonight (@ABCWorldNews) September 13, 2023