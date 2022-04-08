Коста-Ріка скасувала всі обмеження на в’їзд

Влада Коста-Ріки скасувала всі протикоронавірусні обмеження на в’їзд для туристів з усіх країн.

Так, з 1 квітня було скасовано тимчасові міграційні заходи, встановлені у рамках надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я у зв’язку із COVID-19. Тепер іноземцям, які в’їжджають, не доведеться пред’являти жодні медичні документи, у тому числі тести та сертифікати.

Повідомляється, що кожен відвідувач країни повинен дотримуватися міграційних правил, встановлених Загальним законом про міграцію та імміграцію.