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Коста-Ріка скасувала всі обмеження на в’їзд

Євгеній Подольський

Влада Коста-Ріки скасувала всі протикоронавірусні обмеження на в’їзд для туристів з усіх країн.

Так, з 1 квітня було скасовано тимчасові міграційні заходи, встановлені у рамках надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я у зв’язку із COVID-19. Тепер іноземцям, які в’їжджають, не доведеться пред’являти жодні медичні документи, у тому числі тести та сертифікати.

Повідомляється, що кожен відвідувач країни повинен дотримуватися міграційних правил, встановлених Загальним законом про міграцію та імміграцію.

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