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Кінець суперечкам: авіакомпанії непомітно відмовляються від сидінь, що відкидаються в літаках

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Кінець суперечкам: авіакомпанії непомітно відмовляються від сидінь, що відкидаються в літаках

Майже жоден пасажирський рейс не обходиться без конфліктів. Одні люди лаються тому, що інші не хочуть поступитися їм своїм місцем, а інші обурені через чужих неслухняних дітей. Однак чи не найбільше суперечок викликають спинки крісел, що відкидаються, в літаках.

Проте цілком можливо, що незабаром це більше не буде проблемою для пасажирів. Як пише The Sun, багато авіакомпаній поступово скорочують кількість сидінь, що відкидаються, в літаках або навіть повністю відмовляються від них.

Наприклад, бюджетні авіакомпанії вже давно почали відмовлятися від можливості пасажирів відкинути свої місця назад. Так, ірландський лоукостер Ryanair зробив це ще 2004 року. Оскільки такі авіакомпанії часто виконують денні рейси на короткі відстані, для більшості мандрівників це не стало проблемою.

Проте й інші авіакомпанії, які пропонують більш тривалі перельоти, також почали непомітно видаляти цю функцію повністю або частково.

Наприклад, авіакомпанія Jet2 ще з 2009 року почала використовувати технологію, що дозволяє відкидати спинку крісла лише частково, щоб це не створювало незручностей пасажирам, що сиділи позаду. Така сама технологія використовується на рейсах British Airways тривалістю менше чотирьох годин, а також авіакомпаніями Delta, United, American Airlines, Southwest Airlines та Finnair.

Окрім бажання уникнути скандалів на борту, таке рішення має ще кілька причин. Зокрема, на думку ряду медичних експертів, для здоров’я хребта найкращим варіантом спатиме “злегка відкинувшись”.

Крім того, для сидінь, що відкидаються, потрібні більш складні механізми, які дозволяють спинці сидіння рухатися, а це додаткові витрати як на виробництво, так і на ремонт у разі поломки.

Проте, експерти вважають, що авіакомпанії, які пропонують далекомагістральні маршрути, навряд чи повністю відмовляться від цієї функції найближчим часом.

У той же час, пасажирів закликають дотримуватись правил етикету в літаку. Відкидати спинку крісла в жодному разі не варто при зльоті або посадці, а також під час подачі їжі. А перед тим, як відкинути спинку, також варто попередити про свій намір пасажира, що сидить позаду, поцікавившись, чи не завадить йому це – в історії повно випадків, коли раптове відкидання крісла в літаку тягло за собою зламані носи і розбиті ноутбуки, а також бійки між пасажирами.

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