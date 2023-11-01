Кармагеддон насувається на Таїланд, і це зовсім не ураган чи тайфун

Високий попит іноземних туристів на відпочинок на головному тайському острові Пхукет може призвести до цього курорту великими проблемами. “Кармагеддон насувається на Пхукет”, – заявляють експерти їх C9 Hotelworks. Це не ураган і не тайфун, і в цілому не стихійне лихо, але воно може загрожувати довгостроковому економічному зростанню острова.

Суть пхукетського кармагеддону тайська преса розкриває так. Зовні виглядає все чудово: у першій половині 2023 року готелі Пхукет продемонстрували перспективну динаміку, заповнюваність зросла до 70%, а обсяг міжнародних та внутрішніх рейсів на острів вже зріс на 75% порівняно із загальною кількістю рейсів у 2022 році. Зазначимо, що при цьому за кількістю туристів, що приїжджають, лідирують Китай, Індія та росія, далі йдуть Австралія і Казахстан. Готельєри, натхненні успіхом, підвищують ціни, і поки що все гаразд…

Проте проблеми вже помітні. Деякі з них уже знайомі і за іншими напрямками. “У той час як бізнес повернувся в звичайне русло для більшої частини з більш ніж 2000 зареєстрованих на Пхукеті об’єктів розміщення, що охоплюють 106 000 номерів, власники та оператори готелів стали стикатися з постійною нестачею персоналу”, – заявляють експерти.

Також, за їхніми словами, зростає занепокоєння з приводу інфраструктури курортного острова, що руйнується. «Різке зростання кількості жителів, які працюють повний або неповний робочий день, викликане різким зростанням туризму, перегріванням ринку нерухомості та масовим відновленням будівельної діяльності, створило величезні проблеми з дорожнім рухом, які становлять загрозу довгостроковому економічному зростанню.

У високий сезон 2023/2024 року, швидше за все, відбудеться сценарій «кармагеддону» – дорожньої пробки, яка вплине як на попит туристів, так і на ставлення до туризму з боку місцевих жителів. Абсолютна нездатність втілити проекти транспортної інфраструктури з паперу на реальність за останнє десятиліття матиме довгострокові наслідки», – заявляють представники C9 Hotelworks. Серед ключових проектів, які так і не знайшли свого втілення, вони називають тунель Патонг-Кату, швидкісну автомагістраль між островами та легкорейковий транспорт (LRT). За їх словами, у держсектора немає можливостей для фінансування

Підхід державного сектора до туризму, заснований на «латанії дірок», просто не працюватиме у зрілому міжнародному напрямі, на який перетворився Пхукет. За майже два десятиліття приватний сектор острова переріс застарілі провінційні інфраструктури, і що відчайдушно необхідно, так це генеральний план і стратегія, які можуть прискорити відновлення слабкої магістральної інфраструктури», – додають вони.