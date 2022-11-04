Іноземні туристи затоплюють Таїланд: головний аеропорт Бангкока почав «захлинатися»

З усіх сил намагаються впоратися зі зростаючим потоком іноземних туристів, що наповнюють Таїланд, співробітники імміграційної служби в Суварнабхумі — головного та найзавантаженішого в доковідний період аеропорту Бангкока.

Так, фотографії «захлинаючої» від напливу туристів повітряної гавані, зроблені в неділю, 20 жовтня, показали великі перспективи високого туристичного сезону в Таїланді, який триває з листопада по квітень. За уточненою інформацією The Thaiger, з 13:00 до 17:00 в неділю на злітно-посадкову смугу аеропорту приземлилися 76 рейсів, в середньому 20 рейсів на годину. За словами представника Імміграційного бюро генерала Ченгрона Римфаді, того дня імміграційну службу щогодини проходили в середньому 3.000-4.000 іноземних туристів. Це, безумовно, найзавантаженіший аеропорт, який був до пандемії.

Щоб прибулим не доводилося чекати в імміграційній службі довше однієї години, як це було в Європі минулого літа, всі імміграційні кабінки раніше були укомплектовані персоналом, і працівники витрачали не більше 45 секунд на перевірку паспортних даних, статусу візи, особистих біометричних даних та статусу чорного кожного, хто прибув.

У той же час персонал ретельно стежить за тим, щоб іноземні злочинці, які видають себе за туристів, не прослизнули через мережу до королівства напередодні саміту АТЕС у Бангкоку 18-19 листопада, в якому братимуть участь керівники 18 держав.

У рамках підготовки до напруженого сезону аеропорт збільшив кількість імміграційних кабін з 92 до 112. За словами влади, за години роботи кожен стенд буде укомплектований персоналом. Уточнювалося, що бангкокський аеропорт здатний реєструвати близько 6.500 пасажирів за годину без шкоди для безпеки.

«Співробітники аеропортів Таїланду (AOT) допомагають процесу імміграції проходити гладко, вибудовуючи пасажирів у чергу та допомагаючи їм підготувати документи перед проходженням імміграційної перевірки. Наразі аеропорт Суварнабхумі приймає в середньому від 45.000 до 50.000 осіб щодня, і аеропорт очікує, що цифри лише збільшуватимуться», — зазначило видання.

За версією туристичних експертів, зростанню числа іноземців, що прибувають, сприяли деякі заходи політики Таїланду, у тому числі надання туристам більш тривалого перебування в королівстві. Крім того, лояльне ставлення мандрівників пояснюється легалізацією марихуани для використання з медичною метою та повне зняття антиковідних обмежень та вимог на в’їзд.